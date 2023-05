Håb før pokalfinale: AaB-topscorer viste sig frem

AALBORG:AaB holder kortene tæt til kroppen før torsdagens pokalfinale i Parken mod FC København. Alle kneb gælder i jagten på trofæet, og holdets sidste to træninger kommer derfor til at foregå for lukkede døre.

Mandagens udfoldelser på træningsbanen i Aalborg Øst afslørede dog alligevel positivt nyt for Oscar Hiljemark og den øvrige trænerstab.

Topscorer Allan Sousa, der for otte dage siden udgik bag baglårsproblemer af hjemmekampen mod AC Horsens, var tilbage på træningsbanen. Her løb han flere runder omkring banen og deltog i øvelser med fysioterapeut Morten Skjoldager.

Frygten har gået på, at brasilianeren har revet en fiber i baglåret over, men det afkræftede mandagens træning i hvert fald. Derudover bliver der dog ikke givet ved dørene med information.

- Jeg kommer naturligvis ikke til at sige, om han bliver klar til torsdag, men det er positivt, at han er ude på banen. Så må vi se, hvordan det ser ud på torsdag, lyder det fra Oscar Hiljemark.

Rasmus Thelander har misset AaB's tre seneste kampe, men pausen har gjort stopperen godt. Foto: Torben Hansen

Endnu mere opløftende så det mandag ud med forsvarsprofilen Rasmus Thelander, der har siddet ude de seneste tre kampe på grund af knæproblemer. Han deltog i store dele af træningen på lige fod med holdkammeraterne.

- Jeg var kommet til et punkt, hvor jeg var nødt til at tage en pause. I dag var lidt en test af, hvor jeg står, og jeg fik et positivt svar. Derfor er det mit håb, at jeg nu kan spille resten af sæsonens kampe, forklarer Rasmus Thelander.

FC København har også deres skader af slås med, efter at angrebsprofilen Mohammed Daramy udgik af søndagens derby mod Brøndby på grund af en baglårsskade.