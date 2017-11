Håb om kortvarige AaB-skader

FODBOLD: Efter 37 minutter af mandag aftens hjemmekamp mod FC Midtjylland, måtte AaB’s Kristoffer Pallesen lade sig udskifte. Det skete efter en uheldig landing, der gav et vrid i anklen.

Dagen derpå er anklen stadig hævet, og afhængig af de næste dages udvikling er det endnu usikkert, hvor længe han skal holde foden i ro.

Forsvarsspillerens umiddelbare indtryk er, at anklen bliver hurtigt klar, så han igen kan give sig 100 procent.

En ulykke kommer som bekendt sjældent alene, og det måtte aalborgenserne sande, da også Oliver Abildgaard måtte holde bænken i hele anden halvleg.

Efter en nærkamp i slutningen af første halvleg fik han et slag i tindingen, som forårsagede kortvarig bevidstløshed og en lille hjernerystelse. Den unge spiller var dog hurtigt på benene igen - og på trods af svimmelhed følte han sig klar til at spille videre.

- Det ligger jo bare så dybt i én, at man gerne vil spille. Jeg var egentlig også indstillet på at starte inde i anden halvleg, men det var ikke forsvarligt, og lægestaben mente ikke, at vi skulle tage nogle chancer. Det er jeg glad for, for det var jo nok det rigtige at gøre, siger Abildgaard, som tirsdag eftermiddag stadig var lidt svimmel.

Han kan se frem til meget let træning de næste dage og et minimum af tv-kiggeri.

- Jeg håber, jeg kan være klar til træning på torsdag, men man kan ikke snyde kroppen, og jeg skal først spille, når jeg er klar igen, siger midtbanespilleren.