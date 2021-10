Håber på Champions League: Profil synes tabt for Jammerbugt

FODBOLD:Der er langt fra Jetsmark Stadion mellem Kaas og Pandrup til Champions League-hymner på Europas store fodboldscener. Men det kan meget vel være et skridt, som 19-årige David Edvardsson tager.

Lejesvenden fra Malmö FF har vist sit store talent gennem efterårssæsonen for Jammerbugt FC, hvor han har udgjort en yderst vigtig duo med anfører Christian Rye i Nordicbet Ligaen. Sideløbende har klubkammeraterne i den skånske storklub spillet sig til gruppespillet i Champions League.

- Det er fedt at se. Det er på det niveau, at Malmø gerne vil være, og jeg er glad på deres vegne. Forhåbentligt kan vi også være med i Champions League næste år, når jeg kommer tilbage til klubben, fortæller David Edvardsson efter lørdagens nederlag på 0-2 til Hvidovre.

Lejekontrakten med Jammerbugt står nemlig til at udløbe ved årsskiftet. Den havde 1. divisionsklubben et håb om at forlænge ind i 2022, men den talentfulde midtbanespiller ser det ikke som muligt.

- Det er det desværre ikke, slår han fast.

Dermed er det en tilværelse i den svenske storklub, som venter den nuværende Jammerbugt-spiller i det nye år.

- Hele året har jeg været på kontrakt med førsteholdet, og jeg skal træne med dem hver dag. Men jeg prøver ikke at tænke for meget over det. Jeg vil bare fokusere på Jammerbugt nu, og jeg vil koncentrere mig om at spille godt her. Så ser vi på det, når jeg er tilbage i Sverige, siger Edvardsson.

Cheftræner Bo Zinck ser det ellers som en potentielt god løsning for både midtbanespilleren og Jammerbugt FC, hvis lejeaftalen kunne strækkes længere end den nuværende. Det blev også bekræftet i lørdagens opgør mod Hvidovre.

- David er halvsyg, men han spiller en fantastisk kamp. Der er meget mere i den knægt. Jeg kan ikke se det som en dårlig ting for ham at spille her indtil sommer. Han kan blive ved med at udvikle sig som 19-årig, siger manageren.

- Hvis han kan tage en startplads i Malmø, skal han selvfølgelig ikke blive i Jammerbugt. Men han bør heller ikke stå som nummer fem i deres hierarki.

Dermed ser det ud til, at Bo Zinck skal forsøge at erstatte den svenske drivkraft.

- Det må vi se på. Der er jo andre på markedet. Men det er en ekstremt svær spiller at skulle erstatte, siger han.

Alt imens kan David Edvardsson snart kigge tilbage på en god oplevelse i Danmark, hvor han har boet sammen med holdkammeraten fra Malmö, Alexander Nilsson. De startede begge inde mod Hvidovre.

- Man lærer altid mange ting på og uden for banen ved at bo et andet sted. Man vokser som person, og det er en god oplevelse. Jeg har udviklet mig som spiller. Jeg har jo spillet hver uge. Uden for banen udvikler jeg mig ved at møde nye personer og lære et nyt sprog, siger Edvardsson.

På Malmøs nuværende Champions League-mandskab er der ligeledes spillere med nordjyske bånd. Den tidligere AaB'er Lasse Nielsen og den forhenværende Hobro-lejesvend Anel Ahmedhodzic har således ageret stopperduo for den svenske storklub i den internationale holdturnering.