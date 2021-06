Håbet lever for rutineret fløj hos Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Rutinerede Mark Strandgaard så på fra bænken gennem alle 60 minutter, da Aalborg Håndbold tirsdag aften tabte den anden DM-finalekamp til Bjerringbro-Silkeborg. Den 34-årige højrefløj var ellers med i den første del af opvarmningen i Jysk Arena.

- Jeg har døjet med min læg siden træningen fredag i sidste uge, så det var et kapløb med tiden for at blive klar. Desværre mærkede jeg en lille markering i læggen under opvarmningen, så det var desværre ikke muligt for mig at spille, fortæller Mark Strandgaard.

Han fik onsdag ultralydsscannet læggen, og resultatet giver håb om, at sæsonen ikke er forbi for fløjen.

- Der var heldigvis ingen tegn på en fibersprængning, så det tyder på, at det i stedet er en forstrækning i en muskel. Hvor længe der går, før jeg igen kan spille, er dog uvist. Tiden er min værste fjende, men jeg tager med til Final4 i Köln i weekenden og får behandling dernede. Så må vi se, om jeg kommer til at bidrage på banen eller må støtte holdet udefra i stedet, siger Mark Strandgaard.

Skuffelsen over tirsdagens nederlag til Bjerringbro-Silkeborg må ikke tage overhånd, mener Mark Strandgaard. Foto: Torben Hansen

Fra sin plads på bænken i Silkeborg tirsdag aften sad han længe med en god fornemmelse på holdets vegne, men kampen vendte som bekendt på hovedet i slutfasen, så de to hold nu skal ud i en tredje og afgørende finale onsdag 16. juni i Aalborg.

- Det modbydelige ved håndbold er, at en kamp kan blive vendt på hovedet på ganske få minutter. Nu har vi selv prøvet at være dygtige og heldige rigtig mange gange i slutfasen af kampene, og så må vi også tage med, at det gik imod os den her gang. Det må vi ikke udskrige til en katastrofe eller et chok, for en DM-finale er altså en tæt duel, som ofte går ud i en tredje kamp.

Mark Strandgaard ser Final4 i weekenden som en kærkommen lejligheden til at sparke den hjemlige turnering lidt til hjørne.

- Vi har masser af tid til at få talt ud og bearbejdet skuffelsen de kommende dage, og derefter bliver vi tvunget til at tænke på noget andet, fordi der står en fantastisk oplevelse på menuen i Köln, som vi med rette kan være stolte af at være nået frem til. Det tror jeg, er meget sundt for os.

Vant til hårdt program

Han er i øvrigt ikke voldsomt nervøs for, at kræfterne ebber ud for Aalborg Håndbold her i slutfasen af sæsonen, selvom kampprogrammet ser nådesløst ud.

- Det ville da helt klart have været rart for os, hvis vi ikke skulle have spillet en tredje finale i næste uge. Men vi har været vant til hele sæsonen at spille to gange om ugen, så der er egentlig ikke så meget nyt under solen. Det tror jeg godt, vi er i stand til at håndtere, siger fløjspilleren, der har kontraktudløb hos aalborgenserne denne sommer.

Mark Strandgaard har tidligere luftet tanker om et karrierestop, og det er fortsat den vej, pilen peger for ham.

- Jeg skal have et tilbud fra den store hylde i Europa, hvis jeg skal fortsætte karrieren. Du kommer ikke til at se mig geare ned og spille videre i eksempelvis den danske 1. eller 2. division, fastslår han.

Aalborg Håndbold møder på lørdag eftermiddag Paris SG med Mikkel Hansen og Henrik Toft på holdet i semifinalen ved Champions League Final4.