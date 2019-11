Håndbold-direktør: Ny målmand kommer til at udvikle sig eksplosivt i Aalborg

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold offentliggjorde tirsdag afløseren for deres norske målmand Kristian Sæverås, der til sommer fortsætter karrieren i den tyske Bundesligaklub SC DHfK Leipzig.

Valget er faldet på 22-årige Simon Gade, som har fået hele sin håndboldopvækst hos ligakonkurrenterne fra TTH Holstebro.

Den unge målmand, der anses som et af de største målmandstalenter i Danmark, har skrevet under på en treårig kontrakt. Det glæder, Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, at han har fået fingrene i Simon Gade, der tiltræder holdet fra næste sæson.

- Det er lidt den samme historie som med Kristian Sæverås, der kom til klubben i en ung alder og udviklede sig meget eksplosivt. Vi ser det samme udviklingspotentiale i Simon Gade og forventer, at han vil tage nogle store skridt og lægge på lag for lag de næste mange år, lyder vurderingen fra direktøren, der har oplevet Simon Gade volde sit eget hold problemer.

- Når vi har mødt TTH Holstebro, så har han faktisk stået rigtig godt i mange af de kampe, så vi har på egen krop oplevet, hvor god en målmand han er. Han har sine klare forcer i sin hurtighed og evne til at læse skytterne, siger Jan Larsen.

Fortsætter med topduo

Mikael Aggefors, der for nylig har forlænget sin kontrakt frem til sommeren 2023, og Kristian Sæverås, har de seneste år dannet en af Primo Tour Ligaens stærkeste målmandsduoer, og det ser Jan Larsen ikke ændre sig efter sommerferien.

- Vi både tror og forventer, at de kommer til at ligge helt i toppen, som vores målmandspar har gjort i år og årene før. Forudsætningerne for at vi ligger i toppen og spiller med om medaljerne, det kræver et godt målmandsteam, og jeg tror, at de kommer til at komplimentere hinanden lige så godt som vores nuværende målmænd, siger han.

Mikael Aggefors har tidligere fortalt, efter det blev kendt, at Kristian Sæverås skifter til Tyskland, at han ønsker en ny målmandskollega, som kan presse ham om spilletiden.

Det forventer Aalborg-direktøren, at de har fundet i Simon Gade.

- Det er ingen hemmelighed, som man kan se på Aggefors' dåbsattest, at han er rutineret og har været med i mange år. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at Simon vil lære af Agge (Mikael Aggefors, red.), men omvendt så tror jeg også, at Agge bliver motiveret af de unge dynamiske målmænd, og den inspiration som de kommer med, lyder det fra Jan Larsen.

Storfavoritter mod bundprop

Aalborg Håndbold har slået et hul på fire point ned til Simon Gades nuværende arbejdsgiver på andenpladsen. Den føring kan blive udbygget til seks point, når Aalborg Håndbold støder ind i bundproppen fra Nordsjælland Håndbold, der kun har hentet en enkelt sejr .

- Jeg tror ikke, at man bare lige kører nogen hold over i den danske liga. Det er et hold, som har været rigtig tæt på i mange af de kampe, som de har spillet, men vi kan lige så godt være ærlige at sige, at selvfølgelig er vi storfavoritter, når vi ligger nummer et, og de ligger sidst, siger Jan Larsen.

Opgøret bliver spillet i Helsinge Hallen, og der er kampstart klokken 19.00.