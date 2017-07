Håndboldboss: Det er så trist

AALBORG: Jan Larsen har fået dårlige nyheder under sin ferie i Spanien.

Herfra må direktøren i Aalborg Håndbold følge den brand, der onsdag opstod på håndboldklubbens hjemmebane i Gigantium.

- Jeg ved ikke andet end det, jeg kan se på nettet, men jeg vil gerne indrømme, at det har givet et gip i maven. Det ser alvorligt ud, og det vigtigste for mig lige nu er, at der ikke er kommet nogen til skade, siger Jan Larsen.

Direktøren er selvsagt ked af at se hjemmebanen stå i flammer.

- Det er så trist, og jeg tænker selvfølgelig også over, hvilke konsekvenser det får for alle dem, der har sin gang derude. Jeg har dog også besluttet mig for, at jeg ikke vil male fanden på væggen, før jeg ved, hvor slemt det er, siger Jan Larsen.

Derfor er direktøren heller ikke begyndt at tænke på, om hans hold skal ud at finde en alternativ hjemmebane de kommende måneder.

- Det vil selvfølgelig være utroligt ærgerligt, hvis vi ikke kan bruge hallen i alle de store kampe, vi har i efteråret. Heldigvis er der stadig et stykke tid til de kampe, og lige nu håber vi bare det bedste, siger Jan Larsen.