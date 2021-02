Håndboldbossen har en drøm: Vil udvide hjemmebanen

AALBORG:"Hvis tilskuer-potentialet på hjemmebane er større end de 5.000, som der kan være i Jutlander Bank Arena, vil vi gå efter en udvidelse til måske omkring 7.500, og helst vores egen hal”.

Sådan lød det i Aalborg Håndbolds 10 års jubilæumsmagasin fra 2020.

Og citatet kommer fra Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen, der aldrig har lagt skjul på, at han er en ambitiøs mand.

Og på spørgsmålet om tidspunktet for en udvidelse af tilskuerkapaciteten i Jutlander Bank Arena - Gigantium - eller egen hal er kommet nu eller i løbet af det næste par år med tilførelsen af en af verdens bedste håndboldsspillere Mikkel Hansen, siger Jan Larsen:

- Jeg står ved mit citat fra jubilæumsskriftet. Jeg har den drøm, og med den interesse, der har været i dag omkring Mikkel Hansens skifte til Aalborg Håndbold, så er der ingen tvivl om, at klubben og projektet nyder en stor opbakning. Skulle man tage bare ud fra dagens interesse, så kunne vi sikkert sagtens trække mere end de 5.000 tilskuere, som Jutlander Bank Arena kan rumme lige nu, ind til mange af vores hjemmekampe, lyder det fra Aalborg Håndbold-direktøren.

Alle skulle have en kommentar fra Jan Larsen - her er det Trine Jensen, der tidligere selv har spillet med Gigantium som hjemmebane for Aalborg DH. Foto: Torben Hnsen

Han understreger i samme åndedrag, at der ikke allerede nu ligger et færdigt projekt for enten en udvidelse af tilskuerkapaciteten i Jutlander Bank Arena - eller en anden hal måske ejet af Aalborg Håndbold - og bare venter på et go fra klubejerne, der jo blandt andet omfatter direktøren selv, eller fra ejeren af Gigantium, Aalborg Kommune.

- Nej nu er det her jo forholdsvis nyt, og havde nogen for tre år siden sagt, at jeg ville få mulighed for at hente verdens bedste håndboldspiller til klubben, så havde jeg nok selv sagt, at det ikke kom til at ske. Det har så ændret sig, og sådan er der hele tiden ting, der ændrer sig - også i håndboldens verden, siger Jan Larsen.

Han oplyser, at Aalborg Håndbold løbende har en dialog med Aalborg Kommune om forholdene i Jutlander Bank Arena - Gigantium, og at Aalborg Håndbold hele tiden arbejder hårdt på, at publikum, sponsorer og andre interessenter skal have den absolut bedste oplevelse, når de skal til en af klubbens hjemmekampe.

4 Foto: Torben Hansen

Om en eventuel egen hal siger han:

- Nu har vi jo investeret en del i de nye tribuner her sammen med Aalborg Kommune, og derfor vil det også i første omgang være kommunen vi tager en snak med om forbedringer her - også i forhold til en udvidelse af tilskuerkapaciteten.

- Vi har en super god fanklub, og vi har haft flere kampe, hvor vi kunne have solgt måske 1.000 billetter flere end de 5.000, vi har plads til. Og man kan jo sige sig selv, at der er god økonomi i at sælge 6.000 billetter fremfor de 5.000. Arbejdet er jo det samme, siger håndbolddirektøren.

I disse coronatider er der kun meget få tilskuere i Gigantium. Men Jan Larsen mener, at der sagtens kan fyldes mere end 5.000 ind i hallen - ikke mindst når Mikkel Hansen i 2022 kommer til klubben. Foto: Torben Hansen

Foreløbig arbejder han og holdet dog frem mod at nå Final Four stævnet i år. I Køln kan der i øvrigt være 20.000 tilskuere.

Og at nå Final 4 kræver sejre. Sådan en blev det også til torsdag aften over HC PPD Zagreb, der blev sendt hjem med et 38-29 nederlag i bagagen.

Det betyder, at Aalborg Håndbold lige nu ligger på fjerdepladsen i sin Champions League gruppe.