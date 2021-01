Håndboldekspert: Bredden sikrede verdensmesterskabet

HÅNDBOLD:Danmark er helt fortjent verdensmestre igen. Det blev ikke alene landstræner Nikolaj Jacobsens taktiske formåen, der gjorde udslaget. Bredden på den danske bænk afgjorde kampen til danskernes fordel.

De færreste havde regnet med, at spillere som Nikolaj Øris og Jacob Holm skulle ind og bringe Danmark tilbage på sporet og give de forsvarende verdensmestre et hestehoveds forspring i anden halvleg. De har ikke haft store roller i de tidligere, afgørende kampe. Men det er her, at bredden betyder noget.

Nikolaj Jacobsen har taget spillere med, som har specifikke kompetencer. Jacob Holms hurtighed er det, som man havde behov for i anden halvleg. Midtvejs havde man problemer med at komme forbi den svenske defensiv, og her var han det perfekte værktøj.

Nikolaj Øris' kompetencer som skytte belønnede sig, selvom han også scorede fra stregen. Med fire aktioner og fire mål er det svært at bede om mere fra en mand, der har spillet få minutter gennem slutrunden. Men minutterne i finalen var nok hans vigtigste.

Det gav uro, at man med skaden til Lasse Svan måtte ændre gameplan. Men netop Øris løste problematikken godt, og holdet fik i pausen snakket sammen om, hvordan man skulle spille uden den erfarne fløj. Det gjorde også, at svenskerne kunne stå mere kompakt, når der ikke blev lagt det samme tryk på højre fløj, hvor Mathias Gidsel kom ind som vikar.

Det giver også sig selv, at Niklas Landin spillede en stor rolle. I perioder har han været svingende på redningsprocent og formåen gennem slutrunden, men han er der, når det gælder. Det kendetegner de allerdygtigste.

Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Han gjorde den store forskel sammen med individualisterne. Det er indiskutabelt, hvor vigtig Landins rolle er for landsholdet og deres gentagne succes.

Aalborg-spilleren Magnus Saugstrup var spået en stor rolle i finalen. Han havde også en vigtig scoring og et vigtigt straffekast. Jeg tror i virkeligheden, at mængden af spilletid i finalen havde været større, hvis Saugstrup havde holdt sig fra sin anden udvisning. Det var klart, at man passede på ham.

Han skulle være en vigtig brik i forsvaret, når man gik op i et 5-1-forsvar for at sætte Jim Gottfridsson i skak. Der var Saugstrup en afgørende faktor, og det skulle han gemmes til. Det var godt set og disponeret af Nikolaj Jacobsen.

Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

På den svenske side satte Aalborg Håndbolds Lukas Sandell et godt aftryk på starten af kampen, hvorefter han gled lidt ud. Med aalborgensiske briller spillede han en fin VM-finale. Klubkammeraten Felix Claar havde svære betingelser, men han var inde og udfordre nogle gange. Det var tydeligvis et svensk hold, som løb lidt tør for idéer, da Danmark fik sat prop i defensiven og fundet højden. Det gjorde det svært for svenskerne at gøre sig til.

Mikael Aggefors fik ikke helt muligheden for at gøre ondt på danskerne. Men det svenske landshold og de tre Aalborg-spillere kan være stolte af at have nået dertil. Det var ikke deres bedste kamp, men de mødte også det bedste hold ved slutrunden.

Det bliver ikke det sidste, som vi ser til svenskerne fremadrettet. Det er ikke en døgnflue. Det her bliver begyndelsen på en ny, stor tid for det svenske herrelandshold.