Håndboldekspert: Danmark fik lektion i begge ender mod Serbien

HÅNDBOLD: Det var et serbisk hold, som satte sig fuldstændigt på kampen fra start og det i en kamp, som fra første fløjt blev iscenesat i et meget højt tempo fra begge hold, da Serbien vandt 30-25 over Danmark i den sidste kamp før mellemrunden ved EM i Nantes.

Det stod dog hurtigt klart, at specielt det serbiske forsvarsinitiativ ikke havde være en del af den danske landstræners taktikoplæg, ligesom nøglen til at få lukket af i egen defensive ende aldrig kom frem i lyset.

Serbisk aggressivitet og bevægelse skabte så store problemer for et ellers tidligere godt spillede dansk landshold. Men i dag blev den opbyggede selvtillid hurtigt til usikkerhed, fejl og misforståelser, og hverken Anne Mette Hansen, Mie Højlund eller Mette Tranborg kunne finde rytme eller flow.

Dagens top-3 Trine Østergaard – 5 Hun var igen sikkerheden selv på alle sine aktioner - både på overgange, i kontraspillet og fra syv meter. Det blev til seks mål på seks chancer, og hun var måske den eneste spiller, som holdt sit niveau fra de tidligere kampe. Fie Woller – 4 Kom ind med 12 min tilbage af kampen, men hun nåede alligevel at sætte fire mål ind på kontoen. Desværre blev det også til en enkelt brændt kontramulighed og en overtrådt. Men fint indhop og var sammen med fløjkollegaen i modsatte side blandt de få, som kunne være indsatsen bekendt. Kristina Jørgensen – 3 Offensivt bedste danske bagspiller i dag. Fine afslutninger og gode assists, men i den anden ende er hun fortsat meget udfordret på forsvarsspillet på sin yderside, og det trækker selvfølgelig ned.

Karakterskalaen 0 = Tag dig sammen 1 = Dårlig 2 = Under middel 3 = Middel 4 = Over middel 5 = Glimrende 6 = Verdensklasse

Heller Danmarks landstræner Klavs Bruun Jørgensen formåede at gøre en forskel. Selv ikke en pause eller tre gange timeout kunne fremskaffe løsninger på de massive danske forsvarsproblemer.