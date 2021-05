Håndbolden jubler: Aalborg kan lukke tilskuere ind til DM-semifinalen

HÅNDBOLD:Så må der igen komme tilskuere til håndbold. Det fremgår at den politiske aftale, der blev indgået natten til tirsdag, der kommer den indendørs idræt til gode ovenpå fem måneders nedlukning.

Hos Aalborg Håndbold betyder det, at de kan få fans på lægterne, når de 27. maj spiller DM-semifinale mod GOG i Jutlander Bank Arena.

- Det er selvfølgelig en fantastisk nyhed, som glæder os helt vanvittigt. Ikke bare på egne, men på hele dansk håndbolds vegne, siger direktør Jan Larsen.

Han skal nu i gang med at nærlæse detaljerne i aftalen, men alt peger på, at det bliver muligt at lukke flere end de 500 tilskuere ind, som senest var muligt i slutningen af 2020.

- Det ser ud til, at vi kan lukke tilskuere ind i sektioner af 500 - så længe vi overholder de almindelige retningslinjer. Det betyder i så fald, at vi kan lukke mellem 2200 og 2300 ind til kampen mod GOG, fortæller Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

Hvis man ikke i forvejen har sæsonkort eller er sponsor i klubben, skal man dog ikke gøre sig nogen forhåbninger om at komme i Gigantium for at se håndbold.

- Jeg forventer ikke, at der kommer billetter i salg. De går til vores trofaste samarbejdspartnere, som har ventet i langt tid til at komme ind til vores kampe, fastslår Jan Larsen.