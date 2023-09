Håndboldfans havde sort skærm under Aalborgs store triumf: Nu bliver de lovet pengene tilbage

Aalborg Håndbold leverede onsdag aften en af de største bedrifter i klubbens historie, da de to seneste sæsoners Champions League-finalister fra Kielce blev besejret med 34-31 i egen hal.

Men det var langt fra alle klubbens tilhængere, der kunne se med. Rettighederne til at vise alle kampe i Europas fineste klubturnering er op til denne sæson blevet overtaget af det schweiziske medieselskab Infront Sports & Media, der til formålet har søsat streamingplatformen Handball-kanalen.tv.

Mange brugere ramt

For 25 euro (186 kroner, red.) om måneden kan man få adgang til alle kampe i Champions League og European League, men på grund af tekniske problemer fik flere onsdag aften ikke den vare, de har betalt for.

- Vi anerkender, at et meget lille antal af Handball-Kanalen.tv's brugere oplevede tekniske problemer i forbindelse med en af denne aftens (onsdag, red.) Champions League-sendinger. Vi undersøger årsagen til disse problemer. Imens har vi sørget for, at de brugere, der var påvirket, får penge tilbage, skriver Infront Sports & Media i en mail til Nordjyske.

Af kommentarer på både Handball-Kanalens og Aalborg Håndbolds facebookside fremgår det, at mange brugere har været ramt af de tekniske problemer, men det har ikke været noget enkelstående problem.

Ifølge den norske avis Adresseavisen var de tekniske udfordringer også store under visningen af Kolstads udekamp mod nordmakedonske Eurofarm Pelister.

Infront Sports & Media ønsker ikke at forholde sig til, hvilke kampe Handball-Kanalen har registreret problemer i forhold til, men opfodrer alle, der har oplevet problemer, om at henvende sig.

Aalborg ønsker forklaring

Aalborg Håndbold har også modtaget henvendelser fra skuffede brugere af Handball-Kanalen, og klubben har derfor bedt om en forklaring fra de ansvarlige.

- Vi har kontaktet både EHF (det europæiske håndboldforbund, red.) og Infront og givet udtryk for, at vi synes, at det er yderst beklageligt.

- Jeg kan sige, at de også selv er kede af det. Det korte af det lange er dog, at de har oplyst os, at de tilbyder at refundere pengene til de, der ikke har fået hul igennem, hvis de henvender sig via Handball-Kanalens hjemmeside. Det opfordrer vi selvfølgelig folk til at gøre, for man skal have det, man har betalt for, siger Jan Larsen, der er direktør i Aalborg Håndbold.

Næste kamp på tv

Tidligere på ugen sikrede DR sig rettighederne til at vise udvalgte Champions League-kampe og viser som udgangspunkt én herrekamp og én kvindekamp i hver runde. Aalborgs triumf i Polen var ikke tilgængelig på DR's platforme.

Til gengæld sender DR 2 kampen direkte, når Aalborg Håndbold næste onsdag tager imod Eurofarm Pelister.

- Det er selvfølgelig enormt vigtigt for os, for det er en kanal, alle kan se. Det er vigtigt både for vores fans og også fra et rent økonomisk perspektiv. Men de viser én kamp hver runde, så det betyder jo, at de viser hver anden af vores kampe. Vi har fans, der gerne vil se alle vores kampe, så vi skal have den her tjeneste til at virke, siger Jan Larsen.

Foruden Handball-Kanalen kunne onsdagens kamp også streames hos bookmakerne Danske Spil og Bet365.