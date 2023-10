Håndboldfeber på Mors: De har allerede festet meget

En forrygende sæsonstart for Mors-Thy i Herreligaen har fået håndboldfeberen til at stige i det nordvestjyske.

Når Skjern tirsdag aften kommer til Nykøbing, er alle siddepladser revet væk, og det lugter af en ny sæsonrekord. Niels Agesens tropper kan altså se frem til heftig støtte i hjemmekampen.

- Der er ingen tvivl om, at stemningen til vores hjemmekampe har fået et nøk opad, og der var også rigtig mange, da vi senest vandt stort ude mod Lemvig-Thyborøn. De havde virkelig en fest på tilskuerpladserne, og det er sjove og selvforstærkende rammer, vi spiller under lige nu, anerkender Mors-Thys cheftræner.

Nordvestjyderne er med 10 point i syv kampe overraskende med i toppen, mens Skjern indtil videre har skuffet. De konservative sæsonambition, der blot lyder på, at Mors-Thy skal klemme sig med i slutspillet, virker allerede nu forældet.

- Jeg synes dog, at der skal mere end syv runder til, før vi kan tillade os at drage de store konklusioner. Vi vil da blive endnu mere skuffede nu, hvis vi ikke indfrier vores målsætning, og jeg tror også, at der skal en del til at bringe os ud af kurs nu. Vi har fået bygget et stabilt fundament, konstaterer Niels Agesen.

Niels Agesen kan stadig finde punkter, hvor Mors-Thy kan forbedre sig en del. Arkivfoto: Henrik Bo

Det er især holdets defensiv, der har imponeret, hvor de har lukket færre mål ind end noget andet hold.

- Vi har virkelig fået vores forsvar godt sat op, og der er da ingen tvivl om, at Henrik Toft har hjulpet med at løfte niveauet, og det smitter af på de øvrige. Forsvarsspillet giver os en masse kontraløb, hvor vi har været skarpe, og vi har samtidig holdt antallet af tekniske fejl i angrebet flot nede, forklarer cheftræneren.

Han er dog ikke blind for, at Mors-Thy stadig kan forbedre sig på flere områder. Den er klubbens filosofi, at man ikke stiller sig tilfreds og hele tiden søger forbedringer.

- Vi løber stadig ikke helt godt nok hjem, og det er der ikke råd til mod Skjern, der er stærke netop i deres omstillingsfase. Og i arbejdet omkring stregspilleren har vi også stadig noget at gå på, analyserer Niels Agesen.

Han kan glæde sig over, at bredden på Mors-Thys hold er på vej til at blive styrket af solide navne som Mads Thymann og Lasse Pedersen, der på grund af skader endnu har deres sæsondebut til gode.

- De træner med igen, og vi tester dem inden kampen mod Skjern. Så må vi se, om de eventuel kan være lidt med. Der er dog andre, der i deres fravær har gjort det rigtig godt, pointerer Niels Agesen.