Håndboldglæden er stor i MTH-truppen: - Harmonien er bedre end nogensinde før

HÅNDBOLD:Mors-Thy-spillerne har nu fået lov at sove på, hvad de følte som et nederlag lige efter kampen, da Skanderborg Håndbold i det sidste sekund udlignede til 28-28 i Herre Håndbold Ligakampen lørdag eftermiddag.

Selvom Mors-Thy var bitre efter pointtabet, så mener Bjarke Christensen, at kampen mod østjyderne giver et godt billede af, hvor nordvestjyderne står.

- Jeg synes faktisk, at kampen viser, hvor langt vi er kommet som hold. Bare det at vi kan tillade os at være bitre efter et point mod Skanderborg, som vi forventer, spiller med i toppen, siger venstrefløjen.

På trods af pointtabet har de grund til at have højtløftede hoveder i Mors-Thy. Mandskabet har har fået en imponerende start i ligaen, som foreløbig rækker til en tredjeplads. Det skyldes ifølge Bjarke Christensen én særlig ting.

- Vi har fundet en harmoni på holdet, som jeg tror, er den bedste, der har været i Mors-Thy’s historie, siger han.

De gode præstationer, og den store selvtillid deraf, smitter naturligvis af på humøret i omklædningsrummet. Og det fører til flere flotte indsatser på banen. En selvforstærkende cirkel.

Men pointene ruller ikke kun ind på kontoen på baggrund af selvtillid. Truppen er sammensat perfekt, mener Bjarke Christensen.

- Vi er på vej i den rigtige retning. De spillere, som vi har hentet ind, er slået til. Vi har mange forskellige kvaliteter på holdet, vi har kvalitetsspillere, og vi supplerer hinanden rigtig godt.

- Vi er gode til at byde os til alle sammen, og jeg synes, at vi som individualister skiftevis får vist os frem. Men det er klart, at der er nogle ting, som hænger sammen, for at vi får succes.

- Hvis Rasmus (Rasmus Bech, målmand, red.) skal stå godt, skal forsvaret være på plads. Hvis jeg skal have mulighed for mine kontraløb, skal Rasmus stå godt. Hvis vores bagspillere skal komme frem til chancer, skal vores playmakere være skarpe til at sætte dem op. Og det synes jeg, at vi rammer rigtigt godt for tiden, siger Bjarke Christensen.

Den næste opgave for Mors-Thy er på søndag på udebane mod Fredericia.