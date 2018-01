Håndboldherrer åbnede Golden League med storsejr

PARIS: Egypten blev aldrig den store trussel for de danske håndboldherrer i den første kamp ved Golden League-stævnet i Paris.

Danmark vandt på overbevisende manér med hele 37-21 og fik dermed en god optakt til EM-slutrunden i Kroatien senere i januar.

Egypterne fulgte ellers godt med i de første 20 minutter, men derfra dominerede danskerne i alle spillets facetter.

Danmark trak fra og kom foran med solide 18-12 allerede inden pausen.

I anden halvleg fortsatte det danske forsvar med at lukke af for den egyptiske offensiv, som ikke havde meget at byde på.

Og Danmarks bredde gjorde sig gældende i de sidste 30 minutter, hvor spillerne scorede efter behag.

Landstræner Nikolaj Jacobsen fik i løbet af kampen set, at playmakeren Rasmus Lauge er i god form før EM.

Desuden var Hans Lindberg træfsikker i Lasse Svan Hansens fravær på højrefløjen.

Stregspilleren Anders Zachariassen viste også sine evner med gode aktioner i både forsvar og angreb.

Henrik Toft Hansen, der torsdag offentliggjorde et skifte til PSG, fik rødt kort ti minutter før tid, og derfor fik Zachariassen ekstra meget spilletid.

Tidligere torsdag vandt Frankrig 32-27 over Norge, der var uden en sygdomsramt Sander Sagosen.

Lørdag skal Danmark møde Norge i den anden kamp i Golden League./ritzau/