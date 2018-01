Håndboldherrer jubler over Wozniacki

ZAGREB: Det var ikke just en halv humørtime, de danske håndboldlandsholdspillere kunne byde på, da de pligtskyldigt viste sig for den internationale presse dagen efter EM-nederlaget til Sverige.

Dertil gør fredagens nedtur stadig for ondt, og udsigten til en halvflad bronzekamp i stedet for en finale er heller ikke alt for opløftende.

Men en ting fik dog smilene frem i de trætte ansigter: Flere af spillerne havde fulgt med i Australian Open-finalen i tennis, hvor Caroline Wozniacki triumferede for første gang i grand slam-sammenhæng.

- Det er vildt flot, og det er dejligt, at der er nogle positive nyheder ovenpå den store skuffelse fra vores side, siger Magnus Landin.

Playmakeren Morten Olsen sammenligner Wozniackis sejr med håndboldmændenes guldtriumf ved OL for halvandet år siden.

- Hun må have den samme følelse, som vi havde dengang. Det er fantastisk.

- Hun har været så tæt på så mange gange og kæmpet for det i så mange år. Nu har hun vundet en grand slam, og jeg kan forestille mig, at hun er den lykkeligste person i verden lige i øjeblikket, siger Morten Olsen.

Håndboldspillerne afslutter EM søndag aften med kampen om bronze mod de franske verdensmestre./ritzau/