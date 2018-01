Håndboldherrer rejste sig med sejr i EM-drama

HÅNDBOLD: De danske håndboldherrer tager to point og en god portion frisk selvtillid med i mellemrunden ved EM i håndbold efter en flot sejr på 25-22 over Spanien.

Med sejren fik Nikolaj Jacobsens mænd oprejsning for choknederlaget til Tjekkiet og fik på ny demonstreret, at holdet er stærkt nok til at udfordre nogle af Europas bedste landshold.

Tidligere på dagen havde Tjekkiet forpurret muligheden for at få de maksimale fire point med videre ved at besejre Ungarn.

Men to point giver trods alt Danmark fine muligheder for at spille med om en plads i semifinalen.

Stærkt medvirkende til den danske sejr var en stærk præstation af brødrene Toft Hansen i det centrale forsvar, hvor de ryddede op med udsmiderattitude og begrænsede antallet af giftige spanske indspil til et minimum.

I den anden ende af banen gjorde Peter Balling et fremragende indtryk helt uden premierenerver efter at være trådt ind på holdet i stedet for Anders Zachariassen.

Balling blev en vigtig figur i angrebsspillet, hvor han var med til at holde tempoet højt, og efter en indledende afbrænder leverede han en stribe flotte scoringer.

Mikkel Hansen og Rasmus Lauge viste masser af initiativ, men begge havde også en vis spildprocent i en kamp, der blev ved med at være spændende til de allersidste minutter.

Danmark var foran 14-13 ved halvtid, men den føring var faktisk i underkanten, fordi danskerne førte 13-9 og var ved at sætte spanierne af.

Et par dyre udvisninger og tekniske fejl bragte dog sydeuropæerne tilbage i kampen og til pausen med frisk mod.

Nikolaj Jacobsen var tydeligt arrig, da han gik i omklædningsrummet, hvilket formentlig især skyldtes et russisk dommerpar, der ikke altid var let at blive klog på.

Jannick Green erstattede Niklas Landin i målet sidst i første halvleg og blev der efter pausen, hvor han indledte med et par redninger.

Næsten 50 minutter skulle der gå, før Danmark ved stillingen 22-19 fik det første straffekast, men Mikkel Hansen misbrugte muligheden for at komme foran med fire mål.

Men da Spanien kort efter blev ramt af den første udvisning, begyndte den spanske modstandskraft så småt at slå revner.

Rene Toft Hansen og Mikkel Hansen sørgede for dansk føring på 25-20 med fem minutter igen, men spanierne nægtede at give sig og sørgede med to hurtige reduceringer for, at spændingen var intakt.

Spanien var nede med tre mål, da træner Jordi Ribera tog sin sidste timeout, men et forsøg på et "vip" til højre fløj strandede i de danske parader, og så kunne den danske triumf ikke trues.

Kampene i mellemrunden begynder fredag. /ritzau/