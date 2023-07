Håndboldklub skifter direktør efter ni år

NØRRESUNDBY:EH Aalborg har fået ny leder. Den hidtidige direktør gennem ni år, Henrik Skals, erstattes nemlig af Anita Vivi Lilholt, da den nu forhenværende direktør har valgt at trække sig. Hun har tidligere fungeret som næstformand i klubben og har dermed en stærk forbindelse til 1. divisionsklubben.

Det skriver EH Aalborg på deres hjemmeside.

- Under Henriks ledelse har EH Aalborg opnået betydelige triumfer og udviklet sig til en af regionens mest fremtrædende kvindehåndboldklubber. Klubben er taknemmelig for hans dedikation, engagement og visioner, der har været med til at skabe den solide platform, som klubben står på i dag, lyder det i meddelelsen.

Kvindernes 1. division sættes i gang til september, hvor EH Aalborg indleder sæsonen på udebane mod TMS Ringsted. I den kommende sæson skal nordjyderne desuden ud i et lokalopgør, da Aalborg HK er rykket op i landets næstbedste række.