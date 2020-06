Håndboldklubber fusionerer: Vil have herrehåndbold på eliteniveau

HÅNDBOLD:I løbet af de kommende år kan Aalborg Håndbold få kamp til stregen i egen landsdel.

FFi Håndbold og Hjørring Håndbold har nemlig besluttet at skabe en overbygning mellem klubberne. Overbygningen hedder Elitesport Vendsyssel, og den skal skabe mulighed for herrehåndbold på eliteniveau i Vendsyssel, skriver Elitesport Vendsyssel i en pressemeddelelse.

Denkortsigtede sportslig ambition er, at der skal spilles med om en top 20-placering i Danmark inden for klubbens tre første leveår.

Klubben starter med hold i 1. og 3. division. Begge hold kommer til at træne i Hjørring, men 1. divisionsholdet vil som minimum spille fire hjemmekampe i Arena Nord i Frederikshavn for at fastholde tilknytningen til byen.

Det er Morten Frandsen Holmen, der kommer til at stå i spidsen for projektet. Han er ansat som cheftræner fra 1. juni i år.

- Nu ser jeg frem til at få samlet spillerne, så vi sammen kan komme til at lægge grundstenene til den ESV-kultur som gerne skal komme de mange lovende nordjyske håndboldspillere til gode mange år frem i tiden, siger han i pressemeddelelsen.

Jens Kjeldsen er tilknyttet som 3. divisionstræner sammen med Niels Sørensen, der bliver spillende træner. Frederikshavn FI's bedste herrer skal fremover spille under navnet Elitehåndbold Vendsyssel.