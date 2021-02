Håndboldkvinder kørt over i København

HÅNDBOLD: Vendsyssel Håndbold skulle onsdag aften forsøge at vriste sig fri af den sidsteplads, som nordjyderne i øjeblikket besidder. Pladsen er som den eneste i ligaen nemlig lig med direkte nedrykning.

Derfor havde truppen taget den lange tur med bussen fra Nordjylland til hovedstadsområdet, hvor København Håndbold ventede.

Efter en indledning med mange redninger og deraf knapt så mange mål, kom København Håndbold i omdrejninger. Efter 13 minutters spil scorede København Håndbold til 7-1.

Og føringen blev efter 22 minutters spil forøget til 10 mål, da Maria Lykkegaard fra stregen passerede Vendsyssel-målvogteren, norske Synna Lien. 15-5.

Da første halvleg sluttede noterede København Håndbold sig for dobbelt så mange mål som udeholdet - og mandskaberne kunne gå til pause med en stilling på 18-9.

Føringen viste sig at være for stor, til at Vendsyssel Håndbold kunne hale ind. Ja, faktisk lagde København Håndbold yderligere afstand.

Med ti minutter tilbage af kampen førte københavnerne med 33-21, og med mindre der skulle forekomme et større mirakel, så vendelboernes chance for point så godt som umulige ud.

Selvom det lykkedes Vendsyssel-kvinderne at score 17 mål i anden halvleg, så vandt københavnerne med 37-26. København Håndbold indfinder sig efter aftenens sejr på en fjerdeplads, mens Vendsyssel Håndbold må undre sig over, hvad der går galt kamp efter kamp. 19 nederlag i 21 kampe placerer dem på rækkens absolutte sidsteplads.

Topscorere: København Håndbold: Larissa Nusser 5, Louise Føns 4

Topscorere: Vendsyssel Håndbold: Cecilie Termansen 4, Henriette Hansen 3