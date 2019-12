Håndboldkvinderne rejste sig mod Brasilien: VM-drømmen er i live

HÅNDBOLD:Drømmen om VM-succes lever mindst to dage mere for det danske kvindelandshold i håndbold.

Danskerne vandt den første af to skæbnekampe med 24-18 over Brasilien. Det betyder, at Danmark med en sejr over de franske verdensmestre på fredag avancerer til mellemrunden.

Det kan blive rigeligt svært, men franskmændene har trods alt vist sig til at tale med hidtil i turneringen, og der venter en ægte nervekamp mellem to hold, der balancerer på randen af fiasko.

Det danske trænerteam havde haft en stor opgave med at løfte holdet mindre end et døgn efter skuffelsen mod Tyskland, hvor spillerne ødelagde det for sig selv med en stribe afbrændere og tekniske fejl.

Fri for fejl var holdet heller ikke denne gang, men indtrykket var fra start mere koncentreret og slet ikke så nervøst.

Med Lotte Grigel som omhyggelig iscenesætter og en forvandlet Anne Mette Hansen som den største skudtrussel, tog danskerne initiativet fra start.

Defensivt så det fint ud. Brasilianerne har dygtige individualister, men spiller ikke specielt hurtigt, og de havde alverdens problemer med at komme til chancer i det etablerede angrebsspil.

Det var bemærkelsesværdigt, at Klavs Bruun Jørgensen holdt anfører Stine Jørgensen på bænken i de første 45 minutter, hvis man ser bort fra et par straffekast, som hun udnyttede sikkert.

Danmark gik til pausen med en føring på 11-9, og kampbilledet var stort set uændret efter sidebyttet.

Den danske defensiv havde fortsat udmærket fat, men det var bekymrende, at man i den anden ende ikke fik udbytte af den gode forsvarsindsats.

Som mod både Sydkorea og Tyskland fik man ikke udnyttet mulighederne for at trække fra og skabe den afstand, der kunne bringe ro ind på et presset hold.

Derfor smuldrede forspringet langsomt, og ti minutter før tid nåede Brasilien op på 16-16.

Danskerne vidste, at de skulle have uafgjort for at holde sig i live i turneringen, men sydamerikanerne var under endnu større pres og var pisket til at vinde.

Det måtte give en nervebetonet afslutning, og kønt var det da heller ikke, men de danske spillere holdt denne gang hovederne kolde, da det gjaldt.

Stine Jørgensen fortsatte med at være sikker på straffekast, og seks minutter før tid var anførerens oprejsning fuldbyrdet, da hun hakkede en bold ind fra ni meter til føring på 20-17.

Mod slutningen smuldrede det for brasilianerne, der gik i panik og smed boldene væk. Det gav Danmark flere billige mål, og kampen fik nogle målcifre, der løj en smule om en ellers ret jævnbyrdig forestilling.

Tilbage er der blot at vente til fredag, hvor to håndboldstormagter - Danmark og Frankrig - mødes i direkte duel om at følge med Tyskland og Sydkorea i mellemrunden.

/ritzau/