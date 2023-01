Håndboldlandsholdet kæmper sig til historisk guldhattrick

STOCKHOLM:Det mandlige danske landshold har skrevet international håndboldhistorie. Med en finalesejr på 34-29 over Frankrig vandt Danmark som den første nation VM-guld for tredje gang på stribe.

Nikolaj Jacobsen har dermed fortsat aldrig tabt en VM-kamp som dansk landstræner. Han har nu haft ansvaret i 28 kampe.

Når triumfen er blevet fejret i Stockholm, vender guldholdet hjem til hyldest i København mandag eftermiddag.

Det er et hold med en sund blanding af rutinerede kræfter og unge stortalenter, der giver løfter om, at den danske storhedstid kan vare ved længe endnu.

Mathias Gidsel blev hele VM's topscorer, men finalen vil blive husket som Rasmus Lauges store show. Efter en problematisk turnering genopstod han som verdensstjerne med en utrolig præstation i anden halvleg.

Lauge overtog hovedrollen fra Simon Pytlick, der havde været Danmarks farligste våben i en forrygende indledning. I karrierens hidtil største kamp optrådte han fuldstændig uimponeret mod den rutinerede franske bagkæde.

Det fynske stortalent scorede alene før pausen seks gange. Det skal dog med i fortællingen, at den franske førstemålmand Vincent Gerard ikke gjorde meget for at stoppe den danske målstrøm.

Pytlick og Mathias Gidsel rev og sled i det franske forsvar, og det var et godt tegn, da både Lauge og Niclas Kirkeløkke med hver et par scoringer mindede franskmændene om, at de også skulle koncentrere sig om andre end de to unge himmelstormere.

Midt i første halvleg var Danmark foran 12-7, men vinden begyndte at vende i perioden frem mod pausen.

Frankrig havde held med et målmandsskift, og i den anden ende fik det danske forsvar tiltagende problemer med det franske krydsspil og de imponerende stregspillere.

Ved pausetruttet var føringen skrumpet til 16-15, og Frankrig havde spillet sig helt tilbage i opgøret.

Det var usædvanligt at opleve Mikkel Hansen spille en halvleg uden at have en eneste afslutning på mål. Den mangeårige storskytte koncentrerede sig udelukkende om at spille sine holdkammerater fri og sad på bænken i det meste af anden omgang.

Lauge overtog jobbet som spilfordeler og trak læsset fra anden halvlegs start. Han tilførte den målfarlighed og fysiske pondus, som holdet havde brug for, og endte som topscorer med ti fuldtræffere.

Da Landin ved 32-29 kom på banen og reddede et fransk straffekast to minutter før tid, slukkede det sidste franske håb. Tilbage var der kun at vente på, at tiden løb ud, så den danske jubel kunne bryde løs i Tele2 Arena.

/ritzau/