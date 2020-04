Aalborg mestre hos mændene - nordjyske kvindehold bytter plads

HÅNDBOLD:Dansk Håndbold Forbund (DHF) har tirsdag besluttet at stoppe sæsonen og lade stillingen stå til troende.

Hos mændene betyder det, at Aalborg Håndbold bliver kåret som dansk mester, da holdet førte Håndboldligaen suverænt, mens Mors-Thy slutter som nummer otte.

EH Aalborg rykker til gengæld ud af damernes håndboldliga, mens Vendsyssel Håndbold rykker den modsatte vej og er tilbage i det bedste selskab efter ni års fravær.

Det er Udvalget for Professionel Håndbold under DHF, der har taget beslutningen. Nedlukningen sker grundet udbruddet af coronavirus.

- Det er ingen hemmelighed, at det her scenarie er det værst tænkelige, der kunne ske for dansk håndbold, siger DHF-formand Per Bertelsen på forbundets hjemmeside.

Team Esbjerg kåres som dansk mester i kvindehåndbold.

Hos mændene må Nordsjælland Håndbold tage turen ned på anden klasse, mens TMS Ringsted rykker op.