Håneretten hen over Limfjorden står på spil: Nordjyske sender direkte

FODBOLD:Der er masser af relationer på kryds og tværs mellem holdene, når Nørresundby FB og Vejgaard B. i aften mødes i Danmarksserien i fodbold. Et opgør, der bliver sendt direkte på nordjyske.dk.

Begge trænere har en fortid på den modsatte side af Limfjorden. Nickolaj Jonstrup havde i 2019 knapt to måneder som Nørresundby-træner, inden han forlod klubben efter intern uenighed om retningen. Nu står han som cheftræner for Vejgaard, der har kurs mod kvalifikationsspillet til 2. division.

- Jeg har ikke noget i klemme i Nørresundby, men jeg er da ærgerlig over, at min tid der blev så kort. Jeg ville gerne lave en omstilling og satse på flere unge spillere, og det glæder mig, at Henrik Larsen som ny cheftræner nu har fået opbakning til det projekt. Nørresundby virker som et hold i fremgang, og det bliver helt sikkert en svær opgave for os, siger Nickolaj Jonstrup.

Henrik Larsen tog over i Nørresundby ved årsskiftet - efter at have gået ledig, siden han blev sparket ud som assistent i Vendsyssel FF i foråret 2020. Han var fra 2013 til 2017 cheftræner i netop Vejgaard.

Henrik Larsen var tidligere træner i Lindholm (der nu er fusioneret ind i Nørresundby FB), men havde siden fire år i spidsen for Vejgaard. Han har derfor et indgående kendskab til aftenens modstandere.Arkivfoto: Lars Pauli

- Jeg har sagt ja til et projekt, hvor vi skal have udviklet klubbens setup og på sigt skabe et fundament til at tage skridtet videre opad. Men corona har gjort betingelserne meget vanskelige, så vi er ikke nået så langt som ønsket, fortæller Nørresundby-træneren, der blot har prøvet at vinde én af sine første syv kampe i spidsen for holdet.

Nørresundby halter inden aftenens kamp 10 point efter lokalrivalerne i tabellen.

- Jeg synes godt, vi kunne have fortjent bedre i nogle kampe, og selvom Vejgaard har været meget stabile og stærke, tror jeg da godt, at vi kan udfordre dem på aftenen, lyder det fra Henrik Larsen.

Vejgaard er ubesejret i 2021 med tre sejre og fire uafgjorte kampe.

- Og det selvom vi har været hårdt ramt af skader og nærmest ikke har haft en angriber til rådighed i foråret, påpeger cheftræner Nickolaj Jonstrup.

Vejgaard vandt i efteråret 1-0 hjemme over Nørresundby, og en ny sejr er nærmest et krav før kvalifikationspillet. Her smelter de fire øverste hold fra Danmarksserie-puljen sammen med de fire øverste fra pulje 3. Men kun de to bedste rykker op i 2. division, så springet til toppen må ikke blive for stort.

- Hvis vi skal have en mulighed for at lege med om oprykningen, så kræver det nok, at vi tager de tre point, erkender Nickolaj Jonstrup.

Der er kampstart klokken 19 på Nordjyske Bank Arena i Lindholm, og kampen kan som nævnt ses gratis på nordjyske.dk.

Simon Ydesen kommenterer og får hjælp af den tidligere NFB-træner Allan Kjeldsen ved mikrofonen.