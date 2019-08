Hård debut for EH Aalborg

HÅNDBOLD: EH Aalborg får lov til at måle sig med et af de allerbedste hold i Danmark, når sæsonen onsdag aften tyvstarter med en pokalkamp på hjemmebane mod Nykøbing Falster Håndbold.

- Det er både ærgerligt og spændende på samme tid, siger holdets manager Morten Secher.

- Vi ved, at det bliver en utrolig svær kamp, men omvendt synes vi også, at vi har haft en rigtig god opstart, så det bliver interessant at se, hvor vi står i forhold til de allerbedste, siger han.

EH Aalborg har netop afsluttet en minitræningslejr op til sæsonstarten.

- Jeg synes, vi er kommet derfra med et hold, der har en rigtig stor forståelse for, hvad det er, vi gerne vil, på en håndboldbane. Vi er et ubeskrevet blad, men vi har set rigtig mange gode takter. Og både vores gamle og vores nye spillere har vist de kompetencer, der er grund til at vi har beholdt og hentet dem, siger Morten Secher.

HTH Ligaen indledes med en udekamp mod TTH Holstebro torsdag 29. august.