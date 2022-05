Hård kamp om topscorertitel hos ustoppelige Hobro

FODBOLD:Hobro IK spillede torsdag aften kalenderårets 12. betydende fodboldkamp, og de har fortsat ikke tabt. Allerede inden 2-0-sejren over Vendsyssel FF var de gulblusede sikret en ny sæson i 1. division (NordicBet Ligaen), så nu kan de tillade sig at jagte andre mål i den resterende del af foråret.

For den haitianske angriber Don Deedson kan det blandt andet være topscorertitlen i Hobro, for med sine to mål mod Vendsyssel nåede han op på siden af holdkammeraterne Oliver Klitten og Muamer Brajanac. Alle har nettet seks gange.

- For at være helt ærlig har jeg ikke tænkt over det med topscorertitlen før nu. Det fylder mere for mig, at holdet får lavet nogle mål. Vores målsætning er at tage syvendepladsen og vinde nedrykningsspillet, og det vil vi alle arbejde hårdt for, garanterer Don Deedson.

Den 21-årige angriber nærmer sig afslutningen på sin tredje sæson i Hobro, og de seks mål er hans hidtil bedste sæsonscore. Han har kontrakt med klubben for endnu en sæson - frem til sommeren 2023.

- Jeg ved ikke andet end, at jeg også spiller i Hobro næste sæson. Hvis der dukker noget op i løbet af sommeren, så må vi se på det, men det tænker jeg ikke over lige nu, lyder det fra Don Deedson.

Vendsyssel skiftede fire mand ind fra anden halvlegs start, og det hjalp også kortvarigt. Foto: Henrik Bo

Hos Vendsyssel FF stod skuffelsen malet i ansigtet på spillerne efter endnu en dukkert til Hobro, som i den grad har haft overhånden på vendelboerne i denne sæson.

- Hatten af for deres forår. De spiller godt og er virkelig kyniske foran mål. Men vi skal også kunne præstere bedre. Første halvleg var ikke god, men vi kom anderledes godt ud til anden halvleg og spillede virkelig godt. Vi kom også til chancer, men desværre varede den gode periode kun et kvarter, for så gik vi af uforklarlige grunde over til at sparke lange bolde igen, siger Wessam Abou Ali.

Selvom Vendsyssel også er garanteret en ny sæson i 1. division, så påpeger angribereb, at det er vigtigt, at holdet ikke stempler ud allerede nu - to runder før sæsonafslutningen.

- Det handler om, at vi hver især finder den indre motivation frem. Vi har alle noget at spille for - uanset om man bliver i klubben eller ej. Nu skal vi sørge for at slutte godt af i vores sidste hjemmekamp i sæsonen på søndag, lyder det fra Wessam Abou Ali før mødet med HB Køge.

