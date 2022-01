Hård opstart i vente: - Jeg tror aldrig, spillerne har prøvet noget lignende

FODBOLD:I bedste Egon Olsen-stil har Vendsyssel-træner Henrik Pedersen udtænkt en plan. Så må tiden vise, om det ender med at blive et genialt kup eller et fængselsfremkaldende flop. Under alle omstændigheder kan Vendsyssel-truppen se frem til nogle meget hårde uger.

- Vi skal træne meget. Enormt meget. Så jeg tror aldrig, spillerne har prøvet noget lignende. For mange af dem, vil det blive den hårdeste opstart, de har været med til, siger Henrik Pedersen.

Både mandag og tirsdag har stået på fysiske prøvelser hos Vendsyssel FF, hvor spillertruppen er blevet målt og vejet i forbindelse med træningsopstarten.

- Vi har haft fysiske tests både mandag og tirsdag, og så har vi også haft test af styrke tirsdag, ligesom der blev tid til at komme ud på banen og have en normal omgang træning, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel FF var tilbage på træningsbanen for første gang i 2022. Foto: Kim Dahl Hansen

- Størstedelen af truppen er gjort sit hjemmearbejde godt. Her er spillerne mødt op i god fysisk forfatning, og så har vi en lille gruppe, hvor spillerne ikke er på samme niveau, men det må vi forsøge at rette op på, siger Henrik Pedersen

Han får rigeligt med træningstimer sammen med Vendsyssel-spillerne i de kommende uger. Der bliver nemlig indlagt træningspas til den helt store guldmedalje frem til klubbens træningslejr, der indledes den 6. februar i Tyrkiet.

- Planen er, at vi træner to gange om dagen, mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Vi har en enkelt træning onsdag, og så er der individuel træning lørdag og fri søndag, fortæller Henrik Pedersen.

Cheftræneren har sagt goddag til nogenlunde samme trup, som udviklede sig stille og roligt hen over efteråret. Væk er Delphin Tshiembe, men resten er truppen er intakt.

Det betyder, at transferplanerne for Vendsyssel FF står i skærende kontrast til sommerens transfer-bonanza, da man på rekordtid fik samlet en trup.

- Det bliver slet ikke ligeså hektisk denne gang. Vi har det meste på plads, fordi vi fik hentet de rigtige spillere til klubben i det seneste vindue. Det kan godt være, at vi skal have en spiller ind, når vi nu ikke har Delphin Tshiembe længere, og så kan det naturligvis komme på tale at hente yderligere en spiller, hvis der forsvinder en spiller fra den nuværende trup, siger Henrik Pedersen.

I forbindelse med de første træningspas mangler fire mand fra truppen af forskellige årsager.

Panagiotis Armenakas er testet positiv for corona. Tiemoko Konaté har været nærkontakt til en coronaramt person. Det samme er tilfældet for Wessam Abou Ali, mens Ronnie Schwartz har været fraværende med lidt sygdom, der ikke er corona-relateret.

- Vi håber, at alle fire snart er tilbage på træningsbanen igen. Det ser heldigvis ud til at være muligt, siger Henrik Pedersen.

I forhold til den føromtalte plan er træningskampe en vigtig faktor, og her er køreplanen og nøje tilrettelagt i forhold til spilletid for den enkelte spiller i de seks træningskampe, der indtil videre er planlagt.

- Vi har lavet en model, hvor alle spillere begynder med at få 45 minutter i første kamp, 60 i næste, 75 minutter i tredje kamp og i deres fjerde kamp vil der være fuld spilletid. Så vil der være nogle, der skal doseres. Spillere som Wessam Abou Ali og Ronnie Schwartz vil have et stykke vej i forhold til nogle af de andre, så de skal doseres anderledes. Dog med den målsætning, at de hele tiden skal spille flest mulige minutter, forklarer Henrik Pedersen.

Vendsyssel FF indleder rækken af træningskampe med et opgør mod Jammerbugt FC den 21. januar, og derudover er der blandt andet planlagt træningskampe mod superligaholdene AaB og SønderjyskE, inden turneringen genoptages den 26. februar med en hjemmekamp mod Hobro.