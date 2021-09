Hård skæbne for Vendsyssel i vigtig bundkamp

FODBOLD:Heller ikke niende gang blev lykkens gang for Vendsyssel FF, som stadig jagter sæsonens første sejr i 1. division.

Lørdag eftermiddag tabte Vendsyssel det ene point i det fjerde tillægsminut, da Fremad Amager-angriberen Kristoffer Munksgaard scorede til 1-0 på et hjørnespark.

Dermed sparkede angriberen Fremad Amager væk fra bunden af tabellen, mens Vendsyssels sæsonstart blev endnu mørkere.

Fremad Amager startede bundopgøret bedst ved at lægge et hårdt tryk mod nordjydernes mål dog uden for alvor at blive farlige.

Vendsyssel havde en opgave med at arbejde sig ind i kampen, og det lykkedes efter de første 10 minutter.

Vendelboerne fik skubbet kæderne længere frem og fik ad flere omgange erobret bolden højt på sjællænderes banehalvdel. Det gav en fin mulighed for AaB-lejesvenden Jeppe Pedersen, som sendte sit forsøg snert forbi den ene opstander.

I den modsatte ende havde 19-årige Momo Toure ad to omgange muligheden for bare at sætte en inderside på bolden og sikre hjemmeholdet en føring, men teknikken svigtede for guineaneren.

De to frontløbere for Vendsyssel Panagiotis Armenakas og Tiémoko Konaté havde også hver et forsøg, som kunne have åbnet kampen.

Det sidste kvarter af første halvleg var det igen hjemmeholdet, som satte sig fuldstændigt på begivenhederne. Bolden var konstant på sjællandske fødder, men Fremad Amager-spillerne havde fortsat svært ved at kreere chancer, som kunne omveksles til mål.

Efter pausen var Mikkel Wohlgemuth ved at give Vendsyssel en drømmestart, da han på akrobatisk vis efter bare 10 sekunder var ved at flugte bolden i mål.

Den stærke start tog Vendsyssel med videre. Nordjyderne satte sig solidt på kampen, og efter 56 minutter var det ved at give pote. Jeppe Pedersen blev spillet helt fri i feltet, men midtbanespilleren brændte den oplagte mulighed for at bringe sit hold foran.

10 minutter senere var det så Tiémoko Konaté, som blev spillet alene igennem med Jacob Larsen i Amager-målet. Desværre for Konaté var det en duel, som målmanden vandt.

Seks minutter før tillægstiden var Konaté endnu engang på spil. Offensivspilleren fik hovedet på et indlæg, men Jacob Larsen fik afværget bolden på stregen, mens Diego Montiel i overtiden var tæt på at sparke nordjyderne på 1-0.

Det var dog i stedet Fremad Amager, som til allersidst tog alle tre point, da Kristoffer Munksgaard dybt inde i overtiden scorede sejrsmålet til 1-0.

Med nederlaget ligger Vendsyssel fortsat på 11. pladsen med samme antal point som Hobro på sidstepladsen.