Hård udvisning sender Jammerbugt længere fra overlevelse

FODBOLD:Det var et dramatisk og intenst opgør, som søndag blev afviklet på Sparekassen Danmark Arena mellem Kaas og Pandrup.

Jammerbugt FC endte nemlig med 10 spillere efter en lang række hårde tacklinger fra begge mandskaber, hvilket kulminerede i en direkte udvisning. HB Køge kunne efter det røde kort til Jammerbugts Ismael Sibidé forsvare en føring hjem, hvilket fortsat efterlader nordjyderne i bunden af nedrykningspuljen i 1. division.

Med en sejr til Fremad Amager fredag er der nu fire point op for Jammerbugt, før de kan vriste sig fri af nedrykningspladserne i Nordicbet Ligaen.

Jammerbugt FC - HB Køge 0-2 (0-3) Fodbold, mænd, Nordicbet Ligaen

Mål: 0-1 William Madsen (11. minut), 0-2 Effiong Nsungusi (45. minut), 0-3 Janus Seehusen (84. minut)

Advarsler: Boubacar Haidra, Jammerbugt (14. minut), Effiong Nsungusi Jr., HB Køge (41. minut), Farid Ikene, Jammerbugt (43. minut), Nemanja Cavnic, HB Køge (43. minut), Omar Natami, Jammerbugt (74. minut)

Udvisninger: Ismael Sibidé, Jammerbugt (43. minut)

Opstilling, Jammerbugt FC (5-3-2): Nicolai Vinter Christensen - Emmanuel Igbonekwu (Emanuel "MJ" Kulego, 45. minut), Maroine Mihoubi, Rayan Senhadji, Ismael Sibidé, Nielsen - Omar Natami (Toure Alya, 75. minut), Boubacar Haidara (Diogo Pimentel, 46. minut), Farid Ikene - Ahmad Gero, Bangoura Sekou (Sead Gavranovic, 75. minut)

Opstilling, HB Køge (4-3-3): Oskar Snorre (Frederik Mehder, 28. minut) - Max Sauer, Nemanja Cavnic, Luka Racic, Daniel Thøgersen - William Madsen, Marko Stemenic, Mike Jensen - Pierre Larsen, Effiong Nsungusi Jr. (Janus Seehusen, 68. minut), Oscar Buch (Jacob Trenskow, 68. minut) VIS MERE

Det var HB Køge, som viste sig farligst gennem opgøret, hvor gæsterne gang på gang kom til chancer i det nordjyske. Allerede efter fem minutter satte Oscar Buch også en bold ind bag den unge Jammerbugt-målmand, Nicolai Vinter Christensen, som stod i senegaleseren Pape Ndiayes fravær.

Men der var offside på afleveringen, og Jammerbugt kunne ånde lettet op.

Der gik dog ikke længe før, cheftræner Daniel Aggers mandskab igen pressede på. Efter 10 minutters spil kom de nemlig igennem på en omstilling, hvorefter en tværaflevering ind i feltet endte ved William Madsen, der kom først på bolden og sendte sjællænderne foran.

Kort efter appellerede Jammerbugt-spillerne for straffespark, da Emil Nielsen blev løbet ned i gæsternes felt. Men dommer Nils Heers fløjte forblev tavs.

Det gjorde den til gengæld ikke kort før pausen, da Ismael Sibidé fik et direkte rødt kort for en for en sen tackling på Oscar Buch. Udvisningen kom til holdkammeraternes store overraskelse, inden tacklingen havde sendt spillerne i totterne på hinanden, hvilket også udløste advarsler til Farid Ikene fra Jammerbugt og Nemanja Cavnic hos HB Køge.

Dybt inde i overtiden af 1. halvleg opfangede Effioung Nsungusi Jr. så en løs bold i Jammerbugts rækker, hvorefter han helt fri kunne løbe ned og udbygge føringen mod Nicolai Vinter Christensen i mål.

Gennem anden halvleg kom Jammerbugt bedre med i spillet, men hjemmeholdet blev aldrig helt farlige. Til gengæld udbyggede gæsterne føringen, da indskiftede Janus Seehusen kom på en bold ved den bagerste stolpe efter et indlæg.

Dermed kunne Daniel Agger og HB Køge-mandskabet køre fra Nordjylland med en sikker sejr.