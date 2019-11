Hårde tider: Som vi spiller nu, har vi ingen berettigelse i 2. division

FODBOLD:Vejgaards fald mod bunden af 2. division i fodbold fortsatte lørdag i Dalum, der sendte de nordjyske gæster hjem med et nederlag på 1-3. Det skete efter et opgør, hvor Vejgaard fik en mareridtsagtig start.

Dalum scorede to tidlige mål og ramte derudover træværket to gange.

- Vi kunne have været bagud 0-4 efter 20 minutter. Vi var slet ikke til stede i starten. Vi havde aftalt, at vi skulle være hårde i duellerne og spille med masser af gejst. Men vi gjorde det modsatte, siger træner Christian Flindt Bjerg.

Det lykkedes dog at stabilisere spillet, og Vejgaard kom også tilbage i kampen på en scoring af Daniel Olsen. Derudover havde gæsterne et hovedstød, der ramte overliggeren og - måske - slog ned på den målgivende side at stregen. Der blev dog ikke fløjet for mål.

- Vi kan ikke brokke os, for ingen kunne reelt se det. Men vi lagde det bag os og spillede en god anden halvleg, hvor vi dog ikke blev farlige nok. Og til sidst slog de kontra og lukkede kampen. Nu glæder vi os til vinterpausen, så vi kan komme stærkere ud i foråret. Vi er bedre, end vi viser lige nu. Men som vil spiller for tiden, har vi ingen berettigelse i 2. division, konstaterer Christian Flindt Bjerg.