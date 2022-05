Hårdkogt Aalborg-duo oppe mod overmagten i Ungarn

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold er i den grad på udebane, når de torsdag aften klokken 18.45 spiller den første af to kvartfinaler i Champions League. Kun to dedikerede fans har taget den lange vej fra Nordjylland til Veszprem i Ungarn for at bakke Aalborg Håndbold op.

Søstrene Charlotte og Dorthe Rasmussen har taget fire dage ud af kalenderen for at støtte deres helte.

- Vi rejste fra Aalborg tirsdag morgen og har været et par dage i Budapest, hvor vi har lejet en bil og er kørt herned på kampdagen. Efter kampen tager vi en overnatning i Budapest og flyver hjem der, fortæller de.

De har allerede været med på tre udebaneture i Champions League i denne sæson, men Veszprém har de aldrig før besøgt.

Veszprém-fans på plads ved hallen forud for Aalborg Handbold kamp mod Telekom Veszprém, i kvartfinalen i EHF Champions League. Foto: Claus Søndberg

- Rygterne siger, det er en fantastisk håndboldarena, så det ville vi gerne prøve. Vi elsker at tage på de her ture sammen, siger Charlotte Rasmussen.

Hun og søsteren er oppe mod 5000 ellevilde ungarere i forsøget på at bakke Aalborg Håndbold op fra tribunerne i Veszprém Arena.

- Vi har hørt, at der også kommer et par herboende aalborgensere til kampen, og vi skal gøre vores bedste for at bakke drengene op, siger Dorthe Rasmusssen.

De har begge haft sæsonkort til Aalborg Håndbolds kampe i flere år og har også et håb om, at de kan få en udebanetur mere i denne sæson.

- Vi håber så meget, at vi også skal til Final4 i Köln og støtte holdet i juni, lyder det fra Charlotte Rasmussen.