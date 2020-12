Haarup efter superhalvleg: Det var sgu pissefedt

FODBOLD:Hobro fik søndag hævn over lokalrivalerne fra Vendsyssel, da holdet i de første 45 minutter spillede blændende, mens gæsterne nærmest løb rundt som hovedløse kyllinger.

En føring på 3-0 kom aldrig i fare efter pausen, og dermed ender de to med en sejr hver i sæsonens to lokalbrag. Hobro sejrede efter en sen reducering med 3-1.

Især i første halvleg var Hobro flyvende, og toneangivende var endnu engang Mikkel M. Pedersen, der leverede et mål og to assists i sejren.

- Det var virkelig dejligt med tre point og tre mål for anden kamp i træk. Som hold har vi haft en svær periode spillemæssigt, men vi har troet på egne evner og holdt moralen højt. Så det har handlet om at kæmpe sig tilbage både for mig selv og holdet, siger han.

- Det nærmer sig i hvert fald at være den bedste halvleg i denne sæson. Det var velspillet og samtidig kontrollerende. Og så var der rigtig meget kvalitet. Vi blev farlige, når vi havde bolden, og det er noget af det, vi har savnet.

Kampfakta Mål: 1-0 Edgar Babayan (17. minut), 2-0 Mikkel M. Pedersen (39. minut), 3-0 Hugo Andersson (41. minut), 3-1 Easton Ongaro (90. minut) Advarsler: Ali Messaoud, Vendsyssel FF (15. minut), Mikkel M. Pedersen, Hobro (15. minut), Zander Hyltoft, Vendsyssel (55. minut), Søren Henriksen, Vendsyssel (65. minut) Hobros opstilling (4-2-3-1): Adrian Kappenberger - Jesper Bøge (Mostafa Marouf, 90. minut), Hugo Andersson, Tobias Salquist, Jacob Tjørnelund (Thomas Enevoldsen, 76. minut) - Jonas Brix-Damborg (Amel Mujanic, 76. minut), Christian Cappis (Christian Hørby, 90. minut) - Mathias Haarup, Mikkel M. Pedersen, Edgar Babayan - Alexander Baun (Danny Amankwaa, 65. minut) Vendsyssels opstilling (4-4-2): Kevin Rady Mendoza - Dusan Jajic, Jakob Hjorth, Andreas Kaltoft, Søren Henriksen - Gregory Berthier, Jelle van der Heyden (Henri Järvelaid, 46. minut), Zander Hyltoft, Ali Messaoud (Easton Ongaro, 46. minut), - Tiemoko Konaté, Mikkel Agger (Lasse Steffensen, 79. minut) VIS MERE

Også Mathias Haarup, der i denne kamp var rykket frem som kant glæder sig over holdets niveau.

- Det var sgu pissefedt at være med til. Alle gav sig bare 100 procent, og selvom vi har haft problemer med at holde modstanderne fra mål, så synes jeg, vi gør det i denne kamp. Det er længe siden, vi har haft den følelse efter en kamp, så jeg er stolt af holdet, siger han.

- Jeg kan godt lide den offensive del, og sådan vil jeg gerne spille. Det giver Peter mig lov til som back, og nu får jeg så lov at være på kanten, så jeg ikke skal løbe 40-50 meter med bolden, før jeg får lov til at udfordre, siger Mathias Haarup.

Hobro slutter efteråret af med en kamp imod Kolding, og med en sejr der kan holdet med stor sandsynlighed overvintre som en del af den top seks, der giver adgang til oprykningsspillet.

- Den skal bare give tre point og så er det videre. Og så har vi haft en god afslutning på en mindre god efterårssæson. En sejr der, og så skal vi holde ferie med god samvittighed, siger Mathias Haarup.