Hævntørstige nordsjællændere nedkæmpede Vendsyssel i pokalkamp

FODBOLD:FC Nordsjælland lignede et hold, der fra kampens indledning, var på et stort hævntogt efter sidste sæsons pokalexit til vendelboerne. De belejrede hjemmeholdets felt fra start, men Vendsyssel var ikke uden muligheder for at spille sig tilbage i kampen.

Nordsjælland-forsvareren Ulrik Jenssen gjorde dog hævnen endeligt, da han sikrede en tomålsføring med 10 minutter tilbage.

Gæsterne stressede Vendsyssel-spillerne fra start, og det var netop det som fik sjællænderne i gang. For det var netop en fejlaflevering fra Lasse Steffensen i det bagerste geled, som skabte den første store FC Nordsjælland chance, men Andreas Kaltoft fik i sidste øjeblik blokeret skuddet, men faren var ikke ovre, før Peter Friis Jensen fik kæmpet sig tilbage og bokset bolden væk fra stregen.

Vendsyssel FF spillede mod FC Nordsjælland i 3. runde af Sydbank Pokalen. Foto: Bente Poder

Kort efter driblede Mohammed Kudus forbi tre Vendsyssel-spillere og afsluttede på mål. Returbolden faldt ud til FC Nordsjælland, som mirakuløst undgik at sparke bolden i kassen, og lige så mirakuløst var det, at Vendsyssel stadig ikke var bagud.

Nordsjællænderne fortsatte med at trykke værterne helt i bund, og endnu engang var det Vendsyssel-målmanden, som klarede ærterne, da han afvæbnede Ibrahim Sadiq fra en fri position.

Og det gav for en sjælden gangs skyld hjemmeholdet chancen for at bringe sig i spidsen. Jakob Blåbjerg sendte en høj bold op til Morten Knudsen, som elegant sendte den første gang videre til Ali Messaoud, som fri foran mål - dog på en halvsvær afslutning - burde have bragt Vendsyssel i front.

Det var i stedet de blodtørstige sjællændere, som fuldt retfærdigt scorede kampens første mål, da Clinton Antwi fra højresiden tog et træk ind i banen og sparkede den knastørt i kassen.

Vendsyssel fik spillet sig bedre med i kampen efter pausen uden dog at skabe de store muligheder, men det gav bagkæden brugbar luft, da forsvaret i denne periode ikke konstant skulle forholde sig til FC Nordsjælland ultrahurtige og velspillede angreb.

Det havde dog også den konsekvens, at vi skulle 25 minutter ind i anden halvleg, før der kom en reel scoringsmulighed. Jakob Blåbjerg kom øverst på et hjørnespark, men fik den styret 10 centimeter over mål.

Blåbjergs chance udmøntede sig til gengæld i, at Vendsyssel fik kreeret sig frem til flere chancer. Kort efter var det Seyi Adekoya, som havde muligheden for at bringe balance i regnskabet, men offensiv-spilleren sparkede flere meter over målet.

Det var i stedet sjællænderne, som ved en længere sekvens af en hjørnesparkskombination fik afgjort kampen, da de bragte sig foran 2-0. Det var Ulrik Jenssen gjorde forarbejdet færdigt og ved bagerste stolpe headede kulgen ind.

Dermed blev 3. runde af Sydbank Pokalen endestationen for Vendsyssel FF. FC Nordsjælland skal i ottendedelsfinalen op mod FC København.