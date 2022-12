Hagelskjær afventer stadig afklaring om sin AaB-fremtid

AALBORG:Lige nu holder Anders Hagelskjær ferie i lighed med alle de øvrige AaB-spillere, men han ved i skrivende stund ikke, om han skal møde ind på Hornevej, når der er første AaB-træning efter nytår.

- Som udgangspunkt skal jeg tilbage til AaB fra det nye år, men jeg har ikke noget endeligt svar på, hvor jeg spiller. Så lige nu kan jeg kun forholde mig til, at jeg skal tilbage til AaB, fordi jeg stadig er på kontrakt i klubben, siger Anders Hagelskjær.

- Jeg kan i realiteten ikke udelukke noget, da der ikke er noget afgjort omkring min fremtid. Jeg vil ikke lukke nogle døre, så hvis jeg skal fortsætte et andet sted, vil jeg også være åben for det, men jeg er på kontrakt i AaB, og her vil jeg gerne spille, siger Anders Hagelskjær.

Midtstopperen oplevede enorm personlig succes, efter han på transfervinduets sidste åbningsdag blev udlejet til norske Sarpsborg, hvor han spillede fast og høstede stor ros for sine præstationer.

Erfaringerne fra Norge er lagret i hukommelsen og bliver gravet frem igen, når eller hvis der skal træffes et valg omkring fodboldfremtiden.

- Det er klart, at jeg har noteret mig, hvad det har betydet for min karriere, at jeg blev lejet ud og fik fast spilletid og noget succes. Det har jeg selvfølgelig med i mine overvejelser, når jeg eventuelt skal træffe en beslutning, siger Anders Hagelskjær.

Umiddelbart burde det ligge til højrebenet - eller i Anders Hagelskjærs tilfælde venstrefoden - at han vender retur til AaB. Meget tyder på, at man skal spille med tre stoppere i forårets kampe, og lige nu råder AaB over Rasmus Thelander, Lars Kramer, Daniel Granli og eventuelt Hagelskjær til at besætte de tre positioner.

Flere meldinger fra agenter og folk med indsigt i transfermarkedet er, at AaB fortsat er på udkig efter en mulig forstærkning til midterforsvaret. Faktisk skulle AaB være på udkig efter lidt af hvert. Det gælder blandt andet en målmand, en forsvarsspiller, en central midtbanespiller og en angriber.

Det mest opsigtsvækkende er, at AaB skulle være villig til at sprænge sine nuværende lønrammer i jagten på forstærkninger.

AaB-direktør Thomas Bælum har tidligere været ude at fastslå, at eventuelle nye spillere skal styrke toppen af truppen og ikke blot bredden. Det flugter meget godt med meldinger om, at en eventuel ny angriber eller en ny midtbanespiller meget vel kan placere sig i toppen af AaB's løn-hierarki.

For Anders Hagelskjær er det vigtigt, at han snart får en afklaring på, hvad fodboldfremtiden skal byde på.

- Som alle andre fodboldspillere i en lignende situation vil jeg bare gerne have en afklaring hurtigst muligt. Det vigtigste for mig er, at jeg kan være med i en hel opstart i den klub, som jeg skal spille for. Jeg har ikke sat nogen deadline for et svar, men jeg vil gerne have det afklaret hurtigst muligt, siger Anders Hagelskjær.

Nordjyske har forgæves forsøgt at få et interview med direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum. Han er vendt tilbage på SMS med meldingen om, at der ikke er noget nyt i forhold til det kommende transfervindue. I forhold til en eventuel øget lønramme er meldingen, at AaB-direktøren ikke kan bekræfte den udlægning.