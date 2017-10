Hald glæder sig over spillemæssig fremgang

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold jagter den tredje sejr i træk i 888 Ligaen, når HC Midtjylland onsdag gæster Jutlander Bank Arena.

For efter en lidt træg start på sæsonen er der klar fremgang hos de forsvarende mestre.

- Jeg synes, der har været en god udvikling den sidste måneds tid. Vores angrebsspil er blevet bedre i takt med, at vi lærer hinanden at kende. Jeg kan mærke klar fremgang, og resultaterne er jo også blevet bedre, siger stregspilleren Simon Hald.

Han og holdkammeraterne er inde i et hårdt program. I søndags spillede holdet i Tønder, og efter onsdagens kamp er der en ny opgave søndag mod Meshkov Brest i Champions League.

- Man kan godt mærke, at man har mindre tid til at restituere i, end man plejer. Men det handler om, at vi er gode til at få brugt hele truppen. Det har vi været gode til indtil nu, og det skal vi fortsætte med resten af sæsonen, lyder det fra Simon Hald.

Onsdagens opgør mellem Aalborg Håndbold og HC Midtjylland fløjtes i gang 19.30.