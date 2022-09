Hamrén-ansættelse gør Würtz tryg: - En af de bedste trænere, jeg har haft

AALBORG:Efter 14 års fravær gjorde Erik Hamrén torsdag et højst overraskende comeback i AaB, da den 65-årige svensker blev præsenteret som ny cheftræner ovenpå fyringen af Lars Friis.

Dermed er Rasmus Würtz også blevet genforenet med sin tidligere chef. Den nuværende assistenttræner var en del af Erik Hamréns AaB-hold fra 2004 til 2007, hvor Würtz skiftede til FC København, mens Hamréns AaB-hold et år senere kulminerede ved at vinde det danske mesterskab.

- Min første tanke var da også, om han ville have mig ud nu, for sidst det skete, vandt han jo guld, lyder det med et grin fra Rasmus Würtz.

Umiddelbart fortsætter den tidligere midtbaneslider dog i rollen som assistent, som han også var under Lars Friis.

- Det er jo en lidt speciel dag, hvor vi græder med det ene øje. Vi har sagt farvel til en god kollega, som vi har arbejdet tæt sammen med. Lars har været vellidt herude, så der er ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at savne ham.

- Efterfølgende kom vi så ind til den næste store nyhed om, at Hamrén tog over, og det gjorde mig mere tryg. Han gjorde det fremragende her sidst, og vi ved, hvad han står for. Han er en af de bedste trænere, jeg har haft i min karriere, så på den måde gav det mig lidt ro, at det var ham, der kom ind, siger Rasmus Würtz, der ikke var det eneste velkendte ansigt, som Erik Hamrén mødte, da han torsdag gjorde comeback i AaB.

- Buus (målmandstræner Poul Buus, red.) var her sidst, og Langagergaard (præstationspsykologisk konsulent Martin Langagergaard, red.) var også mentaltræner dengang. Ernst (holdleder Ernst Damborg, red.) er også stadig nede i kælderen, så han kender nogle af os i forvejen, og jeg tror, at det vil hjælpe ham med at falde hurtigt til, siger Rasmus Würtz.

Rasmus Würtz spillede på Erik Hamréns AaB-hold fra 2004 til 2007. Arkivfoto: Lars Pauli

Han er ikke i tvivl om, hvad man skal forvente af Erik Hamrén som cheftræner i AaB.

- Han er meget tydelig i sin ledelsesstil. Han kræver meget af spillerne, og han forventer professionalisme i alle kroge af klubben. Det, tænker jeg, er noget, som alle kan bruge, siger Rasmus Würtz.

Allerede lørdag står Erik Hamrén i spidsen for AaB for første gang efter sit comeback, når der venter en udekamp mod AGF.

- Det er jo lige på og hårdt, og derfor er der ikke tid til den store introduktion. Vi har gennemgået nogle af hans principper, men det er jo begrænset, hvad vi kan nå på så kort tid. Vi skal arbejde videre med de ting, der har fungeret, og så begynder han nok stille og roligt at plotte sine egne idéer og filosofier ind i det, siger Rasmus Würtz.

I sin første periode i AaB blev Erik Hamrén blandt andet legendarisk for at indføre havregrød som morgenmåltid for sin trup.

- Havregrøden har faktisk aldrig forladt os siden dengang, men det kan godt være, at den kommer til at fylde endnu mere igen, siger Rasmus Würtz.