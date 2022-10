Hamrén forklarer: To områder, hvor AaB SKAL blive bedre

FODBOLD:Cheftræner Erik Hamrén finpudsede søndag de sidste detaljer med AaB's superligahold ved en lukket træning. Der venter nemlig en uhyre vigtig udekamp mandag aften mod AC Horsens i forsøget på at få holdet fri af bunden.

Taber AaB i Horsens, har de hele syv point op til østjyderne, mens en sejr vil barbere forskellen ned til blot ét point.

- Jeg synes, at indsatsen mod OB senest var godkendt, men det skal blive endnu bedre. Vi skal stadig stå solidt defensivt, men samtidig skal vi blive bedre til at skabe målchancer, påpeger Erik Hamrén.

Horsens kommer med en enorm fysik og har tidligere været en håndfuld for AaB.

- Jeg synes ikke, at Horsens bare er en duelhold, men de er gode til den del af spillet, og der skal vi blive bedre. Det er en vigtig del af at vinde fodboldkampe, at man vinder sine dueller på banen, siger cheftræneren.

Ikke tilfreds med brok

AaB må med sikkerhed undvære en karantæneramt Allan Sousa, og selvom cheftræneren konstaterer, at karantæner er en del af gamet, så ærgrer topscorerens fravær mod AC Horsens ham alligevel.

- Det kan være nødvendigt at tage et gult kort, men jeg har sagt til Allan, at jeg ikke er tilfreds med, at han tog den advarsel mod OB for brok. Men det må vi håndtere, og det betyder så, at en anden spiller får chancen.

Louka Prip var på bænken, da AaB senest mødte OB, men med en karantæneramt Allan Sousa ude af billedet, ligner den tidligere topscorer en starter mandag mod Horsens. Arkivfoto: Henrik Bo

Louka Prip ligner den mest oplagte afløser, selvom sidste sæsons topscorer slet ikke har fundet netmaskerne i denne sæson. Senest scorede han dog to mål for reserveholdet i en testkamp mod Silkeborg.

- Vi skal generelt have mål fra en bredere vifte af spillere, og det gælder uanset, hvem jeg vælger fra start, siger Erik Hamrén.

Den nyligt tilknyttede forsvarsspiller Yahya Nadrani, der fik debut senest mod OB, trænede ikke med holdet i den åbne træning lørdag, men svenskeren vil ikke kommentere på skader.

- Det er derfor, vi havde en lukket træning søndag. Men generelt kan jeg sige, at der hele tiden er spillere, som har nogle små ting, der betyder, at vi doserer deres træning. Hvem, der er med i truppen, må du vente med at få svar på.

Udover at lukke den afsluttende træning har AaB's nye cheftræner også indført den ændring, at truppen først bliver udtaget på selve kampdagen.

Det eneste sikre er, at Kasper Høgh fortsat er på skadeslisten, da han endnu ikke har deltaget i en eneste af de åbne træninger med holdkammeraterne. Angriberen pådrog sig i august en alvorlig hovedskade i privat regi.