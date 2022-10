Hamrén har hentet hjælp fra "gammel" ven: Her skal AaB-truppen stramme op

FODBOLD:At kalde det en revolution ville nok være at tage lidt for store ord i munden, men Erik Hamréns ankomst til AaB i 2004 ændrede på rigtig mange ting i dagligdagen i superligaklubben.

Spillernes kostvaner var en de ting, der for omkring 18 år siden kom øget fokus på. I den sammenhæng var kosteksperten Henning Svendsen på et månedligt besøg og skulle hjælpe til, at spillerne tog de rigtige ting på tallerkenen og fik en lavere fedtprocent.

Her kan du se et indslag fra 2004, hvor 24Nordjyske satte fokus på Henning Svendsens arbejde med AaB-truppen.

Efter sit comeback i klubben for knap en måned siden, har Erik Hamrén kunnet konstatere, at det på stort set alle områder er et mere professionelt AaB, han denne gang er kommet til, men alligevel har han fundet det nødvendigt at kalde Henning Svendsen til anlægget på Hornevej.

- Mange af de ting, jeg indførte, sidst jeg var her, kan jeg se, stadig hænger ved. Den viden, der skal være om, hvor vigtig kosten er, og hvad man spiser, er dog ikke, som jeg havde håbet på. Det gælder både for dem, der er på førsteholdet, og de spillere der er på akademiet. Så Henning Svendsen har været her igen for at holde et oplæg og uddanne spillerne, forklarer svenskeren.

- Når man ved, hvor meget kosten betyder for præstationerne, så synes jeg, det er et område, hvor vi skal blive bedre. Så selv om klubben på alle områder er blevet mere professionel, er der stadig ting, man kan skrue lidt på, siger Erik Hamrén i den seneste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast. Ripodsten.

Glad for at have sagt ja

På trods af de tiltag den rutinerede svensker har gjort i de seneste uger, har der været tale om en pointfattig start på jobbet. Derfor er AaB fortsat under nedrykningsstregen og presset fra omgivelserne er på ingen måde aftaget i styrke. Erik Hamrén er dog ikke i tvivl om, at han tog den rigtige beslutning, da han takkede ja til at komme tilbage til en ny tørn i Aalborg.

- Jeg havde håbet på to point mere i de tre første kampe. Men jeg nyder at arbejde med både staben og spillerne og er på AaB's anlæg hver morgen mellem 6.00 og 6.30. Mine børn, som også havde en del af deres barndom i Aalborg, synes også det er spændende, at jeg er tilbage og er meget nysgerrige på, hvordan det går, lyder det fra Erik Hamrén i podcasten.

Du kan høre meget mere fra Erik Hamrén og om hans syn på sit comeback i AaB i Ripodsten. Podcasten kan findes i din foretrukne podcast-app.