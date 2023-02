Hamrén har ramt bunden med AaB: - Kritikken er fair

AALBORG:Det er helt fair, at der bliver sat spørgsmålstegn ved Erik Hamréns fremtid som cheftræner i superligaklubben AaB. Det siger TV 2's fodboldekspert, den tidligere superligaspiller Morten Bruun.

Den 65-årige svensker gjorde i september 2022 comeback på AaB's trænerbænk, men han er siden sunket til bunds i statistikkerne med et rekordlavt udbytte på blot fem point i ni superligakampe. Det er en markant dårligere høst end hos den hidtidige bundprop, Bruce Rioch.

- Det hele leder i mine øjne tilbage til en uigennemtænkt beslutning i efteråret om at fyre Lars Friis på et tidspunkt, hvor AaB lige havde slået Brøndby og FC Midtjylland. Det var den dummeste beslutning i dansk fodbold i årevis, så selvom jeg holder meget af AaB, så ligger de, som de har redt, siger Morten Bruun bramfrit.

Hamréns pointfattige comeback Den svenske cheftræner har siden sit AaB-comeback haft ansvaret i ni superligakampe

Udbyttet har været én sejr, to uafgjorte kampe og seks nederlag

Erik Hamréns pointsnit er dermed på 0,56, og det er historisk dårligt

Bruce Rioch blev i 2008 fyret efter 10 kampe med et snit på 0,80 point

Hamréns orgænger, Lars Friis, opnåede et pointsnit på 1,00 i 22 kampe

AaB har tabt de seneste fem superligakampe i træk, hvilket er negativ klubrekord VIS MERE

Superligaklubben har ikke for alvor fundet melodien på banen, siden Erik Hamrén tog over, og ikke meget tyder på, at mestertræneren fra 2008 er ved at få vendt bøtten.

- Jeg holder virkelig meget af både AaB og Erik Hamrén, men beslutningen om atter at gøre ham til cheftræner virker til at være følelsesstyret. Han var vel mere eller mindre gået på fodboldpension, og jeg synes ikke, han har set komfortabel ud i AaB. Men han har sikkert følt en forpligtigelse til at hjælpe klubben, da han blev ringet op, analyserer Morten Bruun.

Chokerende dårligt

Fodboldeksperten fortæller, at han i december sad og holdt ekstra øje med indbakken, fordi han dengang betragtede det som en mulighed, at samarbejdet mellem AaB og Erik Hamrén ville ophøre der.

- Deres afsluttende kamp ude mod FC Nordsjælland var jo intet mindre end chokerende dårlig. Så kan det godt være, at AaB spiller for spiller ser ud til at have et fornuftigt hold, men når jeg ser dem spille, så virker det desværre meget realistisk, at de rykker ud, siger Morten Bruun.

- Det er jo også før set, at en træner selv går ud og siger, at han ikke længere tror på, at han kan løse opgaven og derfor slipper tøjlerne. En træner kan også miste selvtilliden, og det oplevede jeg da selv i SønderjyskE i sin tid, hvor det til slut nærmest var en lettelse af blive fyret, erindrer TV 2-eksperten.

Fodboldkommentator Morten Bruun køber ikke argumentet med, at AaB stadig har masser af kampe tilbage til at redde sig i. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Morten Bruun har noteret sig den anonyme spillerkritik af Erik Hamrén og ikke mindst cheftrænerens insisteren på at stille i en 4-3-3-formation, selvom en del af truppen er fortaler for et skifte til et system med tre centrale forsvarsspillere.

- Det kan hurtigt blive til en kaffesnak, hvor personlige præferencer spiller ind, men som cheftræner synes jeg da, at man skal være lydhør, hvis spillertruppen skulle komme med sådan et ønske. Men Hamrén skal også selv tage den endelige beslutning, og hvis trænerteamet kigger hinanden i øjnene og tror mest på 4-3-3, så skal de da holde fast i det, mener Morten Bruun.

Ser brutalt ud

AaB har i skrivende stund otte point op til redning, og der er stadig 42 point at spille om i den resterende del af foråret. Det må dog ikke blive en sovepude.

- Jeg bliver simpelthen sindssyg, når jeg hører folk sige, at der stadig er masser af kampe tilbage, for det er der bare ikke. Inden starten på foråret lød det, at man da sagtens kan hente syv point på 15 kampe, og i princippet har de ret. Men hvad nu, hvis man så kommer endnu længere bagud, som jo netop er sket. Nu er der otte point op og kun 14 kampe tilbage.

- Det ser brutalt ud, for det er jo ikke urealistisk, at AaB også taber de to næste kampe til FC København og FC Midtjylland, og så har de altså kun 12 kampe tilbage til at redde sig i. De skal formentlig vinde syv-otte kampe i resten af foråret, hvis de skal redde sig, og det virker ikke synderligt realistisk, at de pludselig begynder at gå fra sejr til sejr, konstaterer Morten Bruun.

- Det eneste lille håb, jeg kan finde på AaB's vegne, er, at Horsens spillede dårligt i deres forårspremiere mod Brøndby og tabte klart. Men desværre er jeg ikke overbevist om, at AaB er meget bedre, slutter han.