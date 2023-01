Hamrén hiver kanin op af hatten: Ny spiller fløjet ind til træningslejr

OLIVA:Det var ikke Oliver Abildgaard, der stødte til AaB's træningslejr i Spanien mellem tirsdagens formiddagstræning og eftermiddagstræning. Men der var et nyt ansigt, da AaB i høj eftermiddagssol fik trænet dødbolde og slappet af med lidt fodtennis.

Mens alle med sympati holder vejret i spænding over den mulige tilgang af Oliver Abildgaard er der et andet nyt ansigt som stjal lidt opmærksomhed til eftermiddagstræningen.

Jonas Skulstad siger måske ikke de fleste AaB-fans så frygteligt meget, men den opmærksomme AaB-fan vil genkende navnet fra klubbens første træningskamp mod FC Fredericia. Her kom Jonas Skulstad i spil i anden halvleg, og han leverede et fint indtryk.

Tirsdag stod han pludselig på træningsbanen, hvilket i sig selv er en fantastisk historie.

- Det var uventet, at jeg fik muligheden for at komme herned. Jeg har ferie i denne uge, så da Hamrén spurgte i går var det nemt at sige ja, fortæller Jonas Skulstad efter sin første træning på træningslejren.

I første omgang er han hentet til Spanien, fordi der er potentiale i ham, og Erik Hamrén har måske forelsket sig i en indlysende god fysik og en god venstrefod.

- Jeg er en stor dreng, så jeg er god i luften, stærk i dueller, og så har jeg en ok teknik med min venstrefod. Min svaghed er, at jeg endnu ikke har spillet på topniveau. Jeg er dog helt sikker på, at jeg kan udvikle mig meget ved at være med her, siger Jonas Skulstad.

Jonas Skulstad sluttede sig tirsdag til AaB's træningslejr i Spanien. Foto: Martél Andersen

Han har gjort det godt for AaB's danmarksseriehold i halvanden sæson, men at han endte i AaB i første omgang er lidt af en tilfældighed.

- Jeg har spillet på lavere plan i Norge, og så tog jeg til USA og spillede fire års college-fodbold. Jeg kom til Danmark for halvandet år siden, fordi jeg skulle studere til fysioterapeut. Det var lidt tilfældigt, at jeg havnede i Aalborg og AaB. Mine forældre har sommerhus i Frederikshavn, så derfor blev det Aalborg i første omgang, forklarer Jonas Skulstad.

I december og begyndelsen af året trænede han med superligatruppen i AaB. Det blev som tidligere skrevet også til en træningskamp mod FC Fredericia, og nu er der altså yderligere mulighed for at gøre sig gældende omkring AaB's superligahold. Det er en chance, som den store norske stopper mest af alt bare sætter pris på.

- Det er superfedt, at jeg får denne mulighed. Den sætter jeg utroligt stor pris på. Det er virkelig sjovt. Det er selvfølgelig altid en ambition at spille sig til en kontrakt, men i første omgang skal jeg bare prøve at gøre mit bedste i denne uge, og så må vi se.

Om det ender med en kontrakt med AaB, må tiden vise, men hvis det ikke bliver til en aftale med AaB, vil Jonas Skulstad være åben for at prøve lykken i en anden dansk klub.

- Selvfølgelig er jeg det. Mit mål på sigt er at spille mig til en kontrakt, siger Jonas Skulstad.