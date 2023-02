Hamrén lægger stilen om til næste træningskamp

OLIVA:Mens solen bager fra en skyfri himmel, knokler AaB-spillerne i de daglige træningspas under træningslejren i Spanien. Der er en nerve i træningen, som er lidt svær at oversætte til skrift, men det er tydeligt, at AaB-trup og trænerstab i fællesskab har fået skruet op for konkurrenceniveauet i de forskellige øvelser. Om det er et taktisk relateret spil eller spil til to mål, så er der knald på.

Det er en udvikling, som træner Erik Hamrén hilser velkommen.

- Attituden hos spillerne har været rigtig god. Kvaliteten har været lidt mere op og ned. Vi arbejder på, at vi skal have så få minutter som muligt, der ikke er gode, men jeg er tilfreds med de skridt, som vi har taget taktisk, siger Hamrén, der kan glæde sig over, at spillerne også går til den i de forskellige øvelser.

- Det er glædeligt at se, for vi har været efter spillerne. Vi må blive hårdere på banen. I andre kampe har vi været for søde. Nu skal vi vise, at vi virkelig vil vinde duellerne og nærkampene, påpeger den tidligere svenske landstræner.

Han og de øvrige trænere har også ønsket en bedre kommunikation blandt spillerne på banen. Der skal tages større ansvar, og den enkelte spillere skal blive bedre til at hjælpe sin sidemand. Den mission ser ud til at være klaret med succes.

- Jeg hæfter mig også ved, at der er en helt anden coaching på banen internt blandt spillerne. Det er sådan, at et hold skal fungere. Der er meget mere kommunikation på banen, fastslår Erik Hamrén.

Blandt de spillere, som han fremhæver, er ikke overraskende Rasmus Thelander, men der falder også ros af til en anden spiller.

- En af de spillere, der har udviklet sig meget på det område er Malthe Højholt. Han kommunikerer og dirigerer meget mere på banen nu, og det var ikke noget, han gjorde tidligere. Vi skal have flere, der byder ind der, men vi har allerede forbedret os meget der, siger Erik Hamrén.

Til fredagens træningskamp mod Sirius er der nogle klare fokuspunkter hos Erik Hamrén, der vil se fremgang i spillet i forhold til de seneste kampe mod Horsens og Viborg.

- Jeg vil se, at vi lykkes med de fokuspunkter, vi har arbejdet med i opstarten. Defensivt skal vi ikke give lette chancer og mål væk. Vi skal hænge bedre sammen. Offensivt skal vi fortsætte takterne fra kampene i Viborg og Horsens, for det var positivt at se, hvor mange chancer vi skabte. Nu skal vi udnytte de chancer, siger Erik Hamrén.

I modsætning til de forrige kampe kommer AaB ikke til at skifte et helt hold undervejs.

- Vi kommer ikke til at skifte hele holdet i denne kamp. Min tanke er, at vi på nogle positioner ser to spillere få 45 minutter, fordi vi skal se nogle forskellige løsninger, men mange kommer til at spille 90 minutter mod Sirius.

Der venter lidt af et puslespil for Erik Hamrén, der stort set råder over to kvalificerede spillere til hver position. Nogle steder på banen har AaB endda tre muligheder.

- Det er dejligt at se, at vi har konkurrence på alle positioner. Når vi spiller 11 mod 11 til træning, er der virkelig hård kamp om hver enkelt plads. Det kan være hårdt for spillerne, men jeg som træner kan godt lide konkurrencesituationen. Det er meget positivt, siger den svenske mestertræner.

Han nærmer så småt en afklaring på, hvem han skal sende på banen i forårspremieren mod AGF den 17. februar, men der kan stadig ske mange ting.

- Vi har stadig nogle ting, vi skal have testet lidt, så det bruger vi de her to kampe i Spanien til, men vi nærmer os en startopstilling til den første turneringskamp, og der kan jo ske så meget inden den kamp, siger Erik Hamrén.

Husk, at du kan se AaB's kamp mod Sirius fra fredag klokken 14 på nordjyske.dk.

