Hamrén savnede savsmuldet: Handler kun om én ting i AaB

FODBOLD:I 2008 forlod Erik Hamrén superligaklubben AaB som nybagt dansk mester. Her godt 14 år senere gør svenskeren comeback i cheftrænerstolen, hvor han tager over efter Lars Friis, der torsdag blev fyret.

- Jeg havde vel ikke forventet, at jeg skulle komme tilbage til AaB, men omvendt havde jeg heller ikke udelukket det. AaB har en stor plads i mit hjerte, og det er også derfor, at jeg står her og har påtaget mig jobbet, siger Erik Hamrén.

Han har ikke trænet et hold, siden han ved udgangen af 2020 stoppede om islandsk landstræner.

- Jeg er meget sulten på at træne fodbold igen. Det seneste halvandet år har jeg har spillet meget golf, men nu savner jeg den store bold igen. Og når AaB så efterspørger min hjælp, så var det ret enkelt at sige ja, fastslår den 65-årige cheftræner.

Erik Hamrén havde torsdag formiddag sin første arbejdsdag i AaB - efter 14 års pause. Foto: Torben Hansen

Erik Hamrén overtager et AaB-hold, der efter ni spillerunder ligger under nedrykningsstegen i Superligaen.

- Holdet står i en vanskelig situation, og der kræves meget hårdt arbejde af alle i klubben, hvis vi skal komme ud på den anden side. Men jeg kan heldigvis også se, at der er kvalitet til stede, selvom det er klart, at tingene skal forbedres, for vi har taget for få point, siger svenskeren.

Selvom AaB som klub har sat top-6 som minimumskrav til holdet og top-4 som ambitionen, så er det ikke noget, som Erik Hamrén fokuserer på.

- Jeg synes kun, at det handler om at sikre klubben en ny sæson i Superligaen. Vi kan ikke tale om top-6 eller top-4, når vi ligger i bunden af ligaen. Nu skal vi først og fremmest vinde nogle kampe via stenhårdt arbejde, og så er den ikke længere, siger cheftræneren, der mener, at han har fået en opgave, han kan løse.

- Det er i hvert fald min tanke, og det er derfor, jeg har sagt ja til jobbet. Men jeg kan selvfølgelig ikke udstede nogen garantier.

Ansættelsen af Erik Hamrén har kun været i støbeskeen i nogle få dage, men den nye cheftræner føler sig fornuftigt forberedt på opgaven.

- Jeg har Viaplay hjemme i Sverige, så jeg har løbende set en del superligakampe. De seneste dage har jeg selvfølgelig set flere af AaB's seneste kampe for at få et bedre aktuelt billede, forklarer han.

Erik Hamrén i samtale med analytiker Lukas Babalola. Foto: Torben Hansen

Torsdag formiddag havde Erik Hamrén sin første træning med superligaholdet, og her rungede hans stemme med klare og tydelige ordrer til spillerne, så de kunne høres af alle på Hornevej. Ét af de ord, der går igen hos svenskeren, er attitude.

- Min ambition er, at vi skal blive et vinderhold, og for at blive det er vi nødt til at optræde som en vinder og tænke som en vinder.

- Jeg skal også snakke meget om attitude i eftermiddag, hvor vi skal holde en masse møder og gennemgå videoklip. Udfordringen bliver, at jeg har meget få træninger til rådighed frem mod lørdagens kamp mod AGF, så jeg skal også passe på med at ville for meget på for kort tid. Efter AGF-kampen har jeg heldigvis lidt bedre tid, siger Hamrén med henvisning til landskampspausen.

Selv om han har været væk fra AaB i 14 år, er alt dog ikke fremmed for den tidligere svenske landstræner. Han havde assistenttræner Rasmus Würtz som spiller, da han senest var i AaB, og Poul Buus var også målmandstræner dengang.

- Så der er nogle kendte ansigter. Træningsanlægget er dog nyt for mig, og det er virkelig blevet løftet til et helt andet niveau, end det var tilfældet i 2008, roser Erik Hamrén.