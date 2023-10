Han fik sin fodboldopvækst hos et af verdens bedste akademier, og nu har han bidt sig fast hos AaB

Diego Caballo fik sin fodboldopvækst hos en af verdens bedste fodboldklubber: Real Madrid. Akademiet er kendt som "La Fábrica" i folkemunde, fordi det er en talentfabrik for dygtige fodboldspillere.

Den spanske venstreback fik dog aldrig sin debut for førsteholdet, og siden har han båret adskillige klubtrøjer. Han har spillet for et hav af hold i den næst- og tredjebedste række i Spanien som Valencia B, Deportivo og Albacete.

Herefter drog han til Australien og Sydney FC, og under sommerens transfervindue dukkede han pludselig op som ny mand i en rød- og hvidstribet trøje i Aalborg.

- Det tog mig lidt tid at falde til, men nu går det godt. Drengene har taget godt imod mig, og selvom her er mange forskellige personligheder, trives vi sammen, siger 29-årige Diego Caballo.

Spanieren landede først alene i Danmark, da han skrev under med AaB, og der skulle gå tre uger, før hans familie også var på plads.

- Min kone og børn er også rigtig glade for at være her. Når jeg en gang imellem har en fridag, kan vi godt lide at tage ud for at udforske Aalborg og resten af Danmark, fortæller han.

Positiv mentalitet

Han skulle bruge noget tid på at finde sig tilrette i de nye omgivelser, men nu er spanieren startet inde i de seneste fem kampe i NordicBet Ligaen på positionen som venstre wingback.

- Jeg skulle lige vænne mig til det taktiske oplæg, men det er en position, som jeg føler mig meget komfortabel med, siger Diego Caballo.

Den 29-årige spanier scorede sit første mål for klubben i pokalkampen mod FC Fredericia efter et hjørnespark faldt perfekt for hans venstrefod. På trods af målet røg nordjyderne ud af pokalen efter et 2-3-nederlag. Men i det efterfølgende lokalopgør mod Vendsyssel FF var holdet hurtigt tilbage på sporet.

- Vi udstråler positiv mentalitet. Vi kan ikke bare give op, fordi vi taber en enkelt kamp. Vi er nødt til at forblive positive, og når vi begår fejl og taber, må vi forsøge at vende tilbage endnu stærkere, og det gjorde vi mod Vendsyssel, siger spanieren.

AaB kom bagud med 0-1 i lokalopgøret, men vendte kampen på hovedet og vandt 3-1.

Diego Caballo scorede sit første mål for AaB i pokalnedturen mod FC Fredericia. Arkivfoto: Bente Poder

Superliganedrykker i sigte

Fredag aften har holdet AC Horsens i sigte, der ligesom AaB, rykkede ned fra Superligaen i sidste sæson. Her skal nordjyderne forsøge at få bugt med et hold, der kun har tabt en enkelt kamp på hjemmebane i indeværende sæson.

- Vi er alle klar til kampen mod Horsens. Jeg tænker ikke over, om vi ligger komfortabelt i tabellen, hvis vi vinder. Det vigtigste er næste kamp, og efter kampen tager vi et hvil og fokuserer på den næste igen, siger Diego Caballo.

Da AaB mødte AC Horsens på Aalborg Portland Park tidligere i sæsonen, blev det til en 1-0 sejr til hjemmeholdet efter en sen scoring fra Nicklas Helenius. Det er et resultat, som nordjyderne vil forsøge at gentage i fredagens udebanekamp.

- Vi skal bare ud og have de tre point, også selvom det er en svær udebane, lyder det fra Diego Caballo.

Der er kampstart i Horsens klokken 19, og du kan følge kampen i en liveblog på nordjyske.dk.