Han har vundet alt: Nu skal det komme Mors-Thy til gode

NYKØBING MORS: Det er 17 år siden, at en purung Henrik Toft Hansen forlod HF Mors i jagten på en professionel håndboldkarriere. Siden har han været forbi nogle af de største håndboldadresser i Europa og vundet både OL, VM og EM med Danmark, så alt er gået op i en højere enhed.

Mandag sluttede ringen så for stregspilleren, der her havde første træningsdag i Nykøbing hos Mors-Thy, som han på eget initiativ har lavet en treårig aftale med. Den nu 36-årige Henrik Toft kan da heller ikke skjule sin begejstring over comebacket på den håndboldgale ø.

- Jeg har været forbi mange gange gennem årene, fordi min lillebror Allan har spillet her, så jeg har jo kunnet se, hvordan det hele er blevet opgraderet og er blevet mere professionelt gennem årene. Så jeg glæder mig enorm til at blive en del af et meget spændende projekt, siger Henrik Toft.

Henrik Toft (tv.) skal sammen med ligeledes hjemvendte brødre Henrik og Frederik Tilsted (th.) bidrage til, at Mors-Thy igen kommer med i den sjove ende af dansk håndbold. Foto: Bo Lehm

For en måned siden stod han på den største klubscene af alle, da han sammen med Paris SG deltog ved Final4 i tyske Köln. Siden har familien holdt flyttedag, og nu venter en ny hverdag for Henrik, hans svenske kone Ulrikka og deres to børn, Oliver på syv og Ida på fem år.

- Jeg vil gerne være mere sammen med min familie og glæder mig derfor til fremover ikke at skulle bruge så mange rejsedage på håndbold længere, siger Henrik Toft, der har slået sig ned lidt uden for Skive.

Blå bog for Henrik Toft Hansen Født: 18, december 1986 i Rybjerg

Position: Stregspiller

Klubber: HRH 74 Roslev, HF Mors, Aalborg/AaB, AG København, Bjerringbro-Silkeborg, HSV Hamburg, Flensburg-Handwitt, Paris SG

Landsholdshistorik: 145 kampe inklusiv EM-guld (2012), OL-guld (2016) og VM-guld (2019)

Familie: Gift med Ulrikka og far til børnene Ida og Oliver VIS MERE

- Så jeg har kun 25 minutters kørsel til træning i Nykøbing, og som familie kender vi området godt og trives her. Vi har været på ferie her hver eneste sommer og har også været faste gæster i Jesperhus Feriepark gennem årene, fortæller Mors-Thys hjemvendte profil.

- Hjemkomsten passer i øvrigt perfekt med, at børnene snart skal starte i henholdsvis skole og børnehave, og det er skønt, at sprogbarrieren nu er væk, så vi er alle glade, uddyber Henrik Toft.

Han nåede i sin tid at rykke op i Håndboldligaen med HF Mors og var også med til at rykke ud sæsonen efter. Derefter gik turen til Aalborg og videre over blandt andet AG København, Flensburg og Paris.

En purung Henrik Toft ses her i HF Mors-trøjen i 2005. Siden har han vundet alt, hvad en håndboldspiller kan vinde på verdensscenen. Arkivfoto: Bo Lehm

- Det har hele tiden ligget i mit baghoved, at det kunne være spændende at komme tilbage til Mors-Thy, og den idé blev kun stærkere i takt med, at klubben viste sig frem i dansk håndbold med blandt andet en pokaltriumf (i 2021, red.).

- Mors-Thy har vel også den bedste ungdomsafdeling i Danmark, så der er virkelig grobund for noget stort, hvis vi arbejder hårdt fremadrettet. I første omgang skal vi forsøge at kæmpe os med i slutspillet, og så må vi tage det skridt for skridt derfra, siger Henrik Toft.

Over midterlinjen

Han kan se frem til at få et større ansvar hos Mors-Thy, end han har haft i det seneste tid i Paris, hvor han primært har været brugt i forsvaret.

- Jeg glæder mig til at få lov at løbe over midterlinjen igen. Jeg føler mig frisk, så det passer mig perfekt at skulle bidrage i begge ender fremadrettet, siger Henrik Toft, der ikke kun skal tage ansvar i form af spilleminutter.

Henrik Tofts fysik har det fremragende, selvom han har rundet de 36 år. Derfor kan han se frem til masser af spilletid hos Mors-Thy. Foto: Bo Lehm

- Jeg er ikke blevet gammel hen over natten, så det er ikke nyt for mig at bidrage med nogle lederegenskaber. Men det er klart, at det sprogmæssigt er lettere at tage fat i de unge spillere her i Mors-Thy og hjælpe dem, end det var i Paris, forklarer han.

Cheftræner Mads Agesen lovpriser da også sin store forstærkning til den kommende sæson, men pointerer samtidig, at stregspillerens ansvar skal doseres.

- Vi får noget erfaring og rutine, og Henrik er dejlig verbal på en håndboldbane. Men nu skal han lige have lov at lande, og så skal vi ikke læne os mere op af ham, end at de spillere, der står ved siden af ham, gerne skal have lyst til at tage mindst lige så meget ansvar.

Tilgang og afgang hos Mors-Thy Nordvestjyderne har skiftet markant ud i truppen frem mod den nye sæson. Her er de nye ansigter:

Henrik Toft Hansen, stregspiller (Paris SG)

Henrik Tilsted, venstre fløj (Bjerringbro-Silkeborg)

Frederik Tilsted, playmaker (TTH Holstebro)

Kasper Didriksen, stregspiller (HC Midtjylland)

Allan Damgaard, assistenttræner (erstatter Lars Krarup)

En række spillere har dog også sagt farvel denne sommer. Her er de mest prominente:

Frederik Bjerre, venstre fløj (TTH Holstebro)

Axel Franzén, stregspiller (Ribe-Esbjerg HH)

Tim Sørensen, højre fløj (karrierestop)

Andreas Nielsen, stregspiller (ukendt destination) VIS MERE

Hvad spilletid angår kan Henrik Toft dog uden tvivl se frem til mange minutter i den kommende sæson.

- Jeg husker ham næsten som en bedre angrebsspiller end forsvarsspiller, så han skal bidrage i begge ender af banen i den grad, hans fysik tillader, og lige nu tror jeg, at den tillader en hel del, siger Niels Agesen med et glimt i øjet.

En kæmpe forskel

Selvom der også til denne sæson har været en del udskiftning i Mors-Thys trup, er det ifølge cheftræneren vand ved siden af den åreladning, der skete for et år siden. Derfor bobler troen på fremgang, og målet er som bekendt en plads blandt de otte bedste, der får lov at spille slutspil.

- Vi skal kun have spillet en enkelt ny mand ind i bagkæden i form af Frederik Tilsted, og han har jo været i klubben før. Det har alle de nye navne i øvrigt, og det gør bare en kæmpe forskel, fastslår Niels Agesen.

Mors-Thy Håndbolds opstartsprogram Efter mandagens træningsstart venter syv testkampe forude:

29. juli mod Skanderborg-AGF (spilles i Stjær)

1. august mod Aarhus HC (spilles i Møldrup)

4. august mod norske Nærbø (spilles i Viborg)

9. august mod tyske Bergischer HC (spilles i Linden, Tyskland)

11. august mod tyske HSG Wetzlar (spilles i Linden, Tyskland)

12. august mod tyske TV Hüttenberg (spilles i Linden, Tyskland)

22. august mod Ribe-Esbjerg HH (spilles i Nykøbing Mors)

Første betydende kamp i sæsonen bliver 1/8-finalen i pokalturneringen. Den er programsat til 27. august i Thisted, hvor Skjern er modstanderen VIS MERE

Henrik Toft hans første træningsdag