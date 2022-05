Han kunne kun skyde hårdt, men udviklede sig til en landsholdsspiller

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold rundede søndag sæsonen af i HTH Herreligaen, da det i en tæt kamp blev til et nederlag på 34-35 på udebane mod Fredericia Håndbold.

Kampen blev også den sidste i Mors-Thy-trøjen for en håndfuld profiler, som i næste sæson skifter til konkurrerende ligaklubber. Én af dem er Erik Toft, der har spillet fem sæsoner for nordvestjyderne.

- Jeg har haft fem helt fantastiske år i klubben. Da jeg kom hertil var jeg lidt et ubeskrevet blad fra Elverum. Jeg kunne skyde hårdt, men det var vist også det. Så jeg har udviklet mig enormt meget i Mors-Thy.

- Alle trænerne, jeg har haft i klubben, har vist mig stor tillid ved at give mig masser af ansvar og en store rolle på holdet. Det er jeg meget taknemlig for, lyder det fra Erik Toft, der mener, at Mors-Thy har en stor andel i, at han i dag kan kalde sig norsk landsholdsspiller.

Pokaltriumf står øverst

Nordmanden er ikke et sekund i tvivl, når samtalen omhandler hans højdepunkt, i de fem år han har spillet i klubben.

- Det må være, da vi vandt det der Final4, lyder det smågrinende fra Erik Toft.

- Det står som det helt store højdepunkt. Det var helt fantastisk.

Erik Toft fremhæver dog ikke udelukkende den store Final4-triumf, når han tænker tilbage på sin tid i Mors-Thy. Derimod er den daglige gang i klubben en af de ting, som fylder allermest for ham.

- Det har været et dejligt sted at spille. Det er nogle gode mennesker, som er i klubben, hvor der er plads til at have det sjovt. Så jeg kommer helt sikkert til at savne alle menneskerne, som arbejder hårdt for holdet, siger han.

Den kommende Kolding-spiller er til gengæld skuffet over, at han sluttede sin Mors-Thy-tid af med et nederlag, som han kalder unødvendigt.

- Det var en kamp, som vi burde have vundet. Vi fik en skidt start, men første størstedelen af anden halvleg, hvor vi havde initiativet. Desværre lukkede vi for mange nemme mål ind, og det er selvfølgelig en træls afslutning, men vi trøster os med, at vi har haft en god sæson med deltagelse i både Final4 og slutspil.