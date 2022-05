Han tog selv skridtet fra udlandet hjem til Aalborg Håndbold: Det her skal Niklas Landin og Mikkel Hansen forvente

HÅNDBOLD:Om ganske få måneder tiltræder Mikkel Hansen i Aalborg Håndbold, og et år senere kommer to andre danske landsholdsspillere til Aalborg, den hjemvendte søn Simon Hald og verdens bedste håndboldspiller Niklas Landin.

En af de Aalborg-spillere, der selv har taget turen til Aalborg efter en tur i udlandet, er landsholdsspilleren Henrik Møllgaard, der tog turen til Nordjylland efter tre år i Mikkel Hansens nuværende klub PSG.

- Situationerne er ikke helt sammenlignelige, og jeg havde stort behov for at vise, at jeg var bedre, end da jeg tog afsted. Niklas og Mikkel kommer hjem som to af verdens dygtigste håndboldspillere, og det kommer de også til at vise håndbold-Danmark.

- Jeg kan mærke på dem, at de er sultne, både for at komme hjem igen, fordi det har været hårde år at være udenlandsdansker i under corona, men også for at komme hjem til en dansk liga, der er langt bedre, end den de forlod. Det glæder de sig til, og det skal de også, lyder det fra Henrik Møllgaard.

Ifølge Henrik Møllgaard kan de kommende Aalborg-profiler have mere at glæde sig over, end han og Aalborg Håndbold havde lørdag mod Skjern. Foto: Lars Pauli

Den erfarne forsvarsspecialist og storskytte giver samtidig sit besyv med på, hvilken omvæltning de kan forvente ved at være spiller for et dansk hold.

- De kommer hjem til nogle fordele for dem begge ved mere familietid og kortere rejsetid, og samtidig kommer de til en klub, der jagter udvikling. Vi har jagtet de største i Europa, og vi har lykkes rigtig fint med det på vores egen måde, samtidig med at vi lærer fra de andre rundt omkring i forhold til, hvad vi kan flytte os på, siger Henrik Møllgaard.

Aalborg-holdet har leveret vilde resultater de sidste par år, og det er også et godt hold,Hald, Landin og Hansen tilslutter sig, selvom de profilmæssigt måske ikke matcher deres nuværende klubber i Tyskland og Frankrig.

- Vi er ikke på samme niveau målt på profiler, men på spilkoncept, taktisk snilde og på kollektivet, kan vi klart matche dem. Jeg er godt klar over, at hvis vi spiller en ligeud turnering på 30 kampe, så er det ikke sikkert, at det er os, der vinder flest, men på de gode dage er vi ligeså dygtige.

- År for år skal vi sørge for, at vi har flere og flere af de her gode dage, hvor vi spiller op med sådan nogle som Barcelona, Veszprem, Kiel og PSG, og vi er jo gået fra, at vi bare var glade for at være med, til at vi faktisk kan slå alle - især på vores hjemmebane, udtaler Henrik Møllgaard.

Når det danske landshold samles er går Henrik Møllgaard blandt de kommende Aalborg-spillere, og måske har hans gode taleevner været en faktor i deres valg af klub.

- Selvfølgelig har jeg talt godt om Aalborg til dem. Jeg taler altid godt om, hvor dejligt vi har det i Aalborg, og hvor godt det går, og jeg synes faktisk også, at jeg har snakket godt om, hvor fed den danske liga er, siger Henrik Møllgaard med et smil og grin.

- Men de kommer jo også, fordi der er et projekt, der tilfredsstiller de krav, de har til den sportslige del. De kunne jo ringe hver eneste klub op i verden, og de ville elske, hvis de kom.

På spørgsmålet om, hvorvidt han har snakket ekstra godt om Aalborg til andre i den danske landsholdstrup, kommer Henrik Møllgaard med et kryptisk svar.

- Alle ved godt, hvor dejlig Aalborg er, og jeg glæder mig da også til at se, hvor klubben er om fem år, slutter Aalborg-profilen.