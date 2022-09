Han undrer sig: - Man kan ikke se, Mikkel har været væk

HÅNDBOLD:Resultatmæssigt har Aalborg Håndbold fået en perfekt start på sæsonen med sejre i de to første runder af HTH Herreligaen.

Samtidig er Mikkel Hansen blevet sluset overraskende hurtigt ind på holdet. Fire mål i debuten mod Nordsjælland blev onsdag aften vekslet til ni scoringer og dobbelt så megen spilletid mod Skanderborg-Aarhus.

Stjernens fine comeback overrasker dog på ingen måde Aalborgs norske landsholdsfløj Kristian Bjørnsen.

- Det har på intet tidspunkt virket som om, at Mikkel har været væk fra håndboldbanen. Allerede ved den første træning lignede han en spiller, der har trænet håndbold uden afbrydelse de sidste seks måneder. Alting virker så naturligt for ham, roser Kristian Bjørnsen.

Cheftræner Stefan Madsen savnede i perioder tempo i Aalborg Håndbolds angrebsspil mod Skanderborg Aarhus. Foto: Claus Søndberg

Cheftræner Stefan Madsen havde da heller ingen betænkeligheder ved at give Mikkel Hansen fuld spilletid i angrebet i onsdagens kamp.

- Selvfølgelig skal vi passe på ham, fordi han stadig er i en opbyggende fase, men han har det rigtig godt, så der er ingen grund til at holde ham en helt masse tilbage, fastslår han.

Skanderborg Aarhus - Aalborg Håndbold 28-33 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 3-4, 5-9, 8-14, (13-17), 17-18, 20-24, 25-30,

Mål, Skanderborg-Aarhus: Morten Balling 8, Lars Skaarup 7, Jonathan Mollerup 5, Thomas Arnoldsen 2, Torben Petersen 2, Thor Christensen 1, Morten Hempel 1, Hákun Teigum 1, Kristian Bonefeld 1

Mål, Aalborg: Mikkel Hansen 9, Kristian Bjørnsen 5, Jesper Nielsen 5, Felix Claar 4, Mads Hoxer 4, Buster Juul 2, René Antonsen 1, Henrik Møllgaard 1, Lukas Sandell 1, Benjamin Jakobsen 1

Udvisninger: Skanderborg Aarhus 5, Aalborg 0

Tilskuere: 4187 VIS MERE

Sejren på 33-28 over Skanderborg Aarhus bød på 18 afbrændere fra Aalborg Håndbold - heraf fem fra Mikkel Hansen - så det var langt fra den perfekte kamp.

- Angrebsspillet blev i perioder for langsomt, og vi brændte lidt for meget. Det gav os nogle kontramål i hovedet i perioder, og forsvarsmæssigt var der også nogle huller, erkender Stefan Madsen.

Stregspiller Jesper Nielsen jubler over en af sine fem scoringer i onsdagens kamp i Aarhus. Foto: Claus Søndberg

Skønhedsfejlene er dog til at lave med, så længe aalborgenserne vinder kampene.

- Jeg synes, at vi havde styr på det, men vi kunne godt have vundet større, hvis vi havde været lidt skarpere og været på i alle 60 minutter, mener Kristian Bjørnsen.

- Men vi roterer jo også meget på holdet og giver spilletid til alle, og selvom det koster lidt rytme, så er det også vores styrke. Vi har så bredt et hold, at vi i slutningen af kampene har et større overskud end modstanderne, forklarer den norske landsholdsfløj.

Kristian Bjørnsen lavede fem mål på fem forsøg mod Skanderborg Aarhus.

