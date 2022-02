Han vandt heller ikke EM denne gang: - Jeg er på mange måder rigtig, rigtig tilfreds

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold havde syv mand sendt afsted til EM-slutrunden i herrehåndbold, og de hev flere medaljer med hjem, blandt andet hev Henrik Møllgaard en bronzemedalje med hjem.

Det danske landshold var storfavoritter til at tage guldmedaljerne med hjem fra slutrunden, men medaljen af mindre karat skuffer ikke Henrik Møllgaard mere end højst nødvendigt.

- Det er sindssygt svært at vinde EM - jeg har jo heller ikke fået lov at prøve det endnu - og vi må bare sige, at vi ramte et spansk hold, der var bedre på dagen. Jeg synes, at vi spillede rigtig, rigtig fint langt henad vejen, men det er bare den sværeste turnering at vinde. Jeg er også stolt af, at vi får rejst os igen efter skuffelsen mod Spanien i semifinalen, hvor målet selvfølgelig var at vinde. Jeg er på mange måder rigtig, rigtig tilfreds, siger 37-årige Henrik Møllgaard.

- Vi kan godt snakke om, at vi gør ting dårligt i kampen mod Spanien, men jeg synes bare, at de har løsninger til alt, vi kommer med.

- Det blev en defensiv kamp, hvor forsvaret og målmændene var rigtig meget i fokus, og der var de desværre et nummer bedre. De var dygtige til at stikke Gidsel, og dygtige til at tage fart ud af vores duelspil, som vi ellers var dygtige til, siger Møllgaard videre om det ærgerlige nederlag i semifinalen til Spanien, før holdet rejste sig og slog Frankrig i forlænget spilletid i kampen om bronzemedaljer.

Henrik Møllgaard og de resterende Aalborg Håndbold-spillere, der var til EM, var tilbage til første træning med klubholdet onsdag.

- Det er dejligt, udbryder forsvarsspecialisten med stor glæde på spørgsmålet om, hvordan det er at være tilbage.

Der bliver også meget at se frem til for Møllgaard i Aalborg Håndbold, hvor kampene kommer i strid strøm med tre turneringer, der skal afsluttes i foråret - og måske kommer trætheden også, men den er der ikke endnu på trods af en hård EM-slutrunde.

- Der er ikke noget træthed endnu, men jeg ved også godt, hvordan foråret bliver. Herreligaen er en lang turnering, og jeg plejer da også at ramme et eller andet punkt lige omkring slutspillet, hvor jeg tænker, 'nu skal vi også til at videre', slutter Henrik Møllgaard.