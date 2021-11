Handlekraftig træner grundlagde sejr

FODBOLD:Bo Thomsen er en handlingens mand. Det understregede Thisted FC-træneren igen, da han efter mindre end en halv times spil af kampen mod Aarhus Fremad skiftede ud og skiftede formation. Efter et hurtigt føringsmål til Thisted fik gæsterne hurtigt udlignet, og det skabte en skidt fornemmelse på sidelinjen.

- Det så ikke godt ud i den første halve time. Det tog vi konsekvensen af, da vi skiftede ud. Vi havde forberedt nogle defensive ting ud fra det første møde i Aarhus, men det fik det resultat, at vi ikke havde pres nok på boldholderen, og vi savnede noget energi i spillet. Derfor valgte vi at skifte, siger Bo Thomsen, der gik fra en 3-5-2-opstilling til 4-4-2.

- Det er en formation og en måde at spille på, som vi har praktiseret meget de seneste sæsoner, så spillerne kendte det ganske udmærket, og de skal have ros for at omstille sig rigtig godt. Derefter sad vi mere eller mindre på kampen, siger Bo Thomsen, der kunne se sit mandskab få den forløsende og fortjente 2-1-scoring midtvejs i 2. halvleg, da Frederik Sloth indtog rollen som matchvinder.

- Frederik Sloth fik sluppet noget fri i den her kamp. Han fik virkelig skabt noget uro i Aarhus Fremads forsvar, og så var det fedt, at han også fik kronet det hele med en scoring, siger Bo Thomsen.

Thisted-træneren roser også sin defensiv for at forsvare fremragende.

- De forsvarede med stort mod og viljen til at ville forsvare fremad. Det var også meget afgørende for, at vi fik vendt spillet til vores fordel, siger Bo Thomsen.