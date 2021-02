Hannesbo fik drømmedebut, men stod tilbager med træls følelse

FODBOLD:Det er de færreste forundt at score i deres superligadebut, men det gjorde 18-årige Marcus Hannesbo for AaB.

Scoringen til 2-0, hvor han sparkede et indlæg fra Tim Prica i nettet ved bageste stolpe, rakte dog i den sidste ende ikke til point for superligaholdet.

- Det er fantastisk at få sat en kasse ind i debuten, men det havde da været endnu sjovere, hvis der også havde været tilskuere på stadion og vi havde fået point ud af kampen, siger Marcus Hannesbo.

Første halvleg var ellers tæt på perfekt i den unge AaB-spilleres øjne.

- Jeg havde en del kriller i maven, og det var en lang dag, der gik forud for kampen. Men jeg glædede mig også helt vildt, og jeg føler, vi kom rigtig godt fra start, skabte chancer og holdt FCK nede på næsten ingenting, så første halvleg var 100 procent godkendt.

Efter pausen slog FCK dog tilbage og løb med alle tre point.

- Jeg synes, vi gav dem sejren, for vi må aldrig lukke tre mål ind i anden halvleg på den måde. Så jeg sad med en træls følelse ude på bænken til slut.

Marcus Hannesbo fik blot knap en time på banen, men det var ikke fordi, han spillede dårligt, at cheftræner Martí Cifuentes pillede ham ud af kampen.

- Jeg bad selv om at komme ud, for jeg havde nogle maveproblemer. Jeg tror, jeg havde fået for megen energidrik inden kampen.