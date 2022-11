Hansen undrer sig over kræverkultur: Det er i overkanten

Håndboldstjernen Mikkel Hansen er en eftertragtet herre, når han optræder i de danske haller og arenaer med Aalborg Håndbold.

Han stiller gerne op for at pleje de mange fans, men han synes, det har taget overhånd, når han gang på gang bliver bedt om at give sin trøje væk eller andre beklædningsgenstande.

- Jeg glæder mig enormt over den interesse, som håndbold har i de haller, vi kommer i, og det er en fornøjelse at komme ud til. Men der er en underlig 'kræverkultur', som er kommet hos flere unge mennesker.

- Der er virkelig mange, som spørger efter min trøje, mine sko og sågar mine strømper hver eneste uge. Det er i overkanten, siger Mikkel Hansen til Helsingør Dagblad.

Han fortæller, at han selv jagtede autografer som barn og ung og var glad for en spillers signatur og stillede sig tilfreds med det dengang. Sådan var kulturen også, da han spillede for AG København fra 2010 til 2012, husker han.

Men kulturen har ændret sig siden, mener han.

- Jeg stiller meget gerne op, men der er en grænse, og jeg kan ikke forstå, at det ikke kan være fint nok med et billede og en autograf, siger Hansen.

Til eksempelvis fodboldlandskampe og superligakampe er det blevet et normalt syn, at børn producerer skilte, hvor de beder deres idoler om at forære deres trøje til dem.

Hansen var senest et eftertragtet mål for mange fans, da Aalborg tirsdag aften gæstede Nordsjælland og vandt 31-25.

/ritzau/